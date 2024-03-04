ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 марта

В понедельник, 4 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:45 Интер – Дженоа

1.29 – 6.16 – 13.20

22:00 Шеффилд Юнайтед – Арсенал

18.00 – 8.85 – 1.18

22:00 Осасуна – Алавес

2.42 – 3.23 – 3.43

22:15 Фамаликан – Боавишта

1.92 – 3.50 – 4.10