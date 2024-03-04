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04 марта 2024, 07:48 |
59
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 марта

Важные события во всех видах спорта

04 марта 2024, 07:48 |
59
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 марта
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В понедельник, 4 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:45 Интер – Дженоа

Favbet 1.29 – 6.16 – 13.20

22:00 Шеффилд Юнайтед – Арсенал

Favbet 18.00 – 8.85 – 1.18

22:00 Осасуна – Алавес

Favbet 2.42 – 3.23 – 3.43

22:15 Фамаликан – Боавишта

Favbet 1.92 – 3.50 – 4.10

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Источник Sport.ua
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