Чемпионат Шотландии. Рейнджерс и Селтик синхронно проиграли
Гранды шоландского футбола завершили 29-й тур без набраных очков
В Шотландии завершились матчи 29-го тура Премьершипа. Случилось достаточно редкое явление – «Рейнджерс» и «Селтик» одновременно не набрали очков.
«Кельты» уступили «Хартсу». Клуб из Эдинбурга уверенно занимает третье место, поэтому ожидалось, что даст бой гранду. Большим плюсом для них стало то, что «Селтик» с 16-й минуты играл в меньшинстве. Именно это и стало главным залогом успеха.
«Рейнджерс» на своем поле потерпел поражение в игре с «Мотеруэллом».
«Сент-Джонстон» дома сыграл в ничью с «Ливингстоном». Хавбек хозяев Максим Кучерявый всю игру просидел на замене.
Чемпионат Шотландии. 29-й тур.
Хартс – Селтик – 2:0
Голы: Грант (43 пенальти), Шенкленд (56)
Удаление: ... – Дзюн (16)
Рейнджерс – Мотеруэлл – 1:2
Голы: Тавеньер (60 пенальти) – Бэр (9), Кейси (75)
Сент-Джонстон – Ливингстон – 1:1
Голы: Кларк (87) – Шинни (37)
Данди – Килмарнок – 2:2
Голы: Деннис (11 автогол) Макгован (63 пенальти) – Уоткинс (35), Дис (90+1)
Хиберниан – Росс Каунти – 2:0
Голы: Маолида (59), Левитт (86)
Сент-Миррен – Абердин – 2:1
Голы: О'Хара (90+6), Олусанья (90+7) – Беррон (1)
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