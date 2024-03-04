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04 марта 2024, 03:56 | Обновлено 04 марта 2024, 04:02
45
0

Чемпионат Шотландии. Рейнджерс и Селтик синхронно проиграли

Гранды шоландского футбола завершили 29-й тур без набраных очков

04 марта 2024, 03:56 | Обновлено 04 марта 2024, 04:02
45
0
Чемпионат Шотландии. Рейнджерс и Селтик синхронно проиграли
Getty Images/Global Images Ukraine

В Шотландии завершились матчи 29-го тура Премьершипа. Случилось достаточно редкое явление – «Рейнджерс» и «Селтик» одновременно не набрали очков.

«Кельты» уступили «Хартсу». Клуб из Эдинбурга уверенно занимает третье место, поэтому ожидалось, что даст бой гранду. Большим плюсом для них стало то, что «Селтик» с 16-й минуты играл в меньшинстве. Именно это и стало главным залогом успеха.

«Рейнджерс» на своем поле потерпел поражение в игре с «Мотеруэллом».

«Сент-Джонстон» дома сыграл в ничью с «Ливингстоном». Хавбек хозяев Максим Кучерявый всю игру просидел на замене.

Чемпионат Шотландии. 29-й тур.

Хартс – Селтик – 2:0

Голы: Грант (43 пенальти), Шенкленд (56)

Удаление: ... – Дзюн (16)

Рейнджерс – Мотеруэлл – 1:2

Голы: Тавеньер (60 пенальти) – Бэр (9), Кейси (75)

Сент-Джонстон – Ливингстон – 1:1

Голы: Кларк (87) – Шинни (37)

Данди – Килмарнок – 2:2

Голы: Деннис (11 автогол) Макгован (63 пенальти) – Уоткинс (35), Дис (90+1)

Хиберниан – Росс Каунти – 2:0

Голы: Маолида (59), Левитт (86)

Сент-Миррен – Абердин – 2:1

Голы: О'Хара (90+6), Олусанья (90+7) – Беррон (1)

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Источник Sport.ua
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