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Бельгия
04 марта 2024, 01:53 | Обновлено 04 марта 2024, 02:08
33
0

Чемпионат Бельгии. Соболь провел матч на скамейке, Андерлехт победил

Брюссельский клуб продолжает погоню за лидером

04 марта 2024, 01:53 | Обновлено 04 марта 2024, 02:08
33
0
Чемпионат Бельгии. Соболь провел матч на скамейке, Андерлехт победил
twitter.com/rscanderlecht

3 марта прошли матчи 28-го тура чемпионата Бельгии по футболу.

«Андерлехт», который ведет борьбу за чемпионство, принимал предпоследнюю команду дивизиона «Эйпен». Торган Азар вывел фаворита вперед уже на 9-й минуте. Это намекало, что, возможно, будет разгром, однако больше голов команды не забивали.

«Брюгге» на выезде достаточно легко разобрался с «Генком». «Антверпен», который также претендует на медали, дома не испытал трудностей в поединке против «Сент-Трюйдена».

Самый результативный матч дня показали «Кортрейк» и РВД «Моленбек». Хозяева сумели взять три балла, чем ещё больше повысили интригу в борьбе за выживание.

Чемпионат Бельгии. 28-й тур.

Генк – Брюгге – 0:3

Голы: Ветлесен (26), Одои (73), Сков Йенсен (83 пенальти)

Антверпен – Сент-Трюйден – 3:0

Голы: Ондрейка (61 пенальти, 86), Эджуке (73),

Андерлехт – Эйпен – 1:0

Гол: Азар (9)

Кортрейк – РВДМ 47 – 3:2

Голы: Дэвис (9), Кадри (63, 74 пенальти) – Бирон (24), Рен-Аделаид (65)

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Источник Sport.ua
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