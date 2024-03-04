Эредивизи. ПСВ и Фейеноорд разошлись миром, Лонвейк забил дебютный гол

Прошли матчи 24-го тура чемпионата Нидерландов по футболу. Центральный поединок состоялся в Эйндховене, где ПСВ принимал «Фейеноорд». Эти два клуба занимают лидирующие строчки в турнирной таблице.

Хозяева быстро вышли вперед – Тилман забил на 4-й минуте. Команда из Роттердама сумела сначала восстановить равенство, а затем и вышла вперед. ПСВ ушел от поражения благодаря точному удару Тиля.

Также стоит выделить домашнюю победу «Аякса». «Боги» дома обыграли конкурента за попадание в еврокубки.

Джастин Лонвейк помог «Фортуне» обыграть «Эксельсиор». Вингер, права которого принадлежат «Динамо», забил свой дебютный гол в сезоне.

Чемпионат Нидерландов. 24-й тур.

ПСВ – Фейеноорд – 2:2

Голы: Тилман (4), Тиль (71) – Минте (22), Хименес (62)

Аякс – Утрехт – 2:0

Голы: Бробби (39), Тейлор (77)

Удаление: Ренч (83) – ...

Херенвен – Зволле – 2:0

Голы: Тахири (45+2 пенальти), ван Амерсфорт (67)

Фортуна Ситтард – Эксельсиор – 5:2

Голы: Лонвейк (12), Сирхейс (15, 29, 34), Гут (68) – Фернандес (61), Оморова (82)

Хераклес – Алмере Сити – 2:2

Голы: Хорнкамп (48 пенальти), Хрустич (65) – Катлин (19), Робине (35 пенальти)

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