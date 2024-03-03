Тренер Алькараса: «Карлос и Янник заряжаются энергией друг друга»
Хуан Карлос Ферреро уверен, что эти теннисисты помогают делать друг друга сильнее
Хуан Карлос Ферреро заявил, что у Карлоса Алькараса и Янника Синнера очень здоровые отношения и они заряжаются энергией друг друга.
«У них двоих очень здоровые, очень хорошие отношения. Карлос видит то, что Янник делает хорошо, и они заряжаются энергией друг друга.
Янник – игрок, который добивался своих целей на протяжении последних двух лет, какими бы они ни были. Что команда Синнера считала нужным улучшить, то и делала. Пару сезонов назад он играл много кроссов, мало дроп-шотов, меньше выходил к сетке... А сейчас он работает над расширением своего арсенала ударов и над тактическим уровнем.
Вы можете видеть, что он делает больше дроп-шотов, у него естественно получаются удары по линии, его подача также намного улучшилась... Это признаки того, что команда хочет, чтобы он совершенствовался, и он готов это делать», – сказал Ферреро.
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