Тренер Алькараса: «Карлос и Янник заряжаются энергией друг друга»

Хуан Карлос Ферреро заявил, что у Карлоса Алькараса и Янника Синнера очень здоровые отношения и они заряжаются энергией друг друга.

«У них двоих очень здоровые, очень хорошие отношения. Карлос видит то, что Янник делает хорошо, и они заряжаются энергией друг друга.

Янник – игрок, который добивался своих целей на протяжении последних двух лет, какими бы они ни были. Что команда Синнера считала нужным улучшить, то и делала. Пару сезонов назад он играл много кроссов, мало дроп-шотов, меньше выходил к сетке... А сейчас он работает над расширением своего арсенала ударов и над тактическим уровнем.

Вы можете видеть, что он делает больше дроп-шотов, у него естественно получаются удары по линии, его подача также намного улучшилась... Это признаки того, что команда хочет, чтобы он совершенствовался, и он готов это делать», – сказал Ферреро.