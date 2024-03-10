10.03.2024 19:30 – 84’ 2 : 0
Испания10 марта 2024, 19:30 | Обновлено 10 марта 2024, 19:54
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Реал Мадрид – Сельта. Лунин – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 10 марта в 19:30 поединок 28-го тура испанской Ла Лиги
10 марта 2024, 19:30 | Обновлено 10 марта 2024, 19:54
2055
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В воскресенье, 10 марта, состоится матч 28-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал Мадрид» и «Сельта».
Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в Мадриде.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Реал Мадрид – Сельта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Реал Мадрид - СельтаСмотреть трансляцию
События матча
79’
ГОЛ ! Автогол забил Висенте Гуаита (Сельта).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
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