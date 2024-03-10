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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
10.03.2024 19:30 – 84 2 : 0
Сельта
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
10 марта 2024, 19:30 | Обновлено 10 марта 2024, 19:54
2055
0

Реал Мадрид – Сельта. Лунин – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 марта в 19:30 поединок 28-го тура испанской Ла Лиги

10 марта 2024, 19:30 | Обновлено 10 марта 2024, 19:54
2055
0
Реал Мадрид – Сельта. Лунин – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В воскресенье, 10 марта, состоится матч 28-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал Мадрид» и «Сельта».

Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Реал Мадрид – Сельта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Реал Мадрид - Сельта
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Трансляция матча В эфире

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События матча

79’
ГОЛ ! Автогол забил Висенте Гуаита (Сельта).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
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Реал Мадрид Сельта Реал - Сельта Ла Лига чемпионат Испании по футболу смотреть онлайн Андрей Лунин
Источник Sport.ua
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