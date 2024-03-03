ФОТО. Вратарь сборной Украины получил благодарность за помощь армии
Андрей Лунин регулярно вносит свой вклад в победу Украины
Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин получил благодарность от специального военного подразделения «Вурдалаки». Об этом в Instagram сообщила Анастасия Лунина, жена голкипера.
25-летний футболист был награжден «за системную поддержку, активную гражданскую позицию, преданность идеям борьбы за будущее Украины и весомый личный вклад в укрепление Сил Обороны Украины».
В этом сезоне Андрей Лунин сыграл 20 матчей за «Реал», пропустив 16 голов. В 9 поединках вратарь сборной Украины сохранил свои ворота сухими.
ФОТО. Вратарь сборной Украины получил благодарность за системную помощь армии
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Обе команды стремятся выбраться из нижней части турнирной таблицы
Роман отличился на 30-й минуте в ворота Андрея, на 27-й мяч оформил Уго Дуро