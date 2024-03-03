ФОТО. Вратарь сборной Украины получил благодарность за помощь армии

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин получил благодарность от специального военного подразделения «Вурдалаки». Об этом в Instagram сообщила Анастасия Лунина, жена голкипера.

25-летний футболист был награжден «за системную поддержку, активную гражданскую позицию, преданность идеям борьбы за будущее Украины и весомый личный вклад в укрепление Сил Обороны Украины».

В этом сезоне Андрей Лунин сыграл 20 матчей за «Реал», пропустив 16 голов. В 9 поединках вратарь сборной Украины сохранил свои ворота сухими.

ФОТО. Вратарь сборной Украины получил благодарность за системную помощь армии