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  4. ФОТО. Вратарь сборной Украины получил благодарность за помощь армии
Испания
03 марта 2024, 20:36 |
1357
0

ФОТО. Вратарь сборной Украины получил благодарность за помощь армии

Андрей Лунин регулярно вносит свой вклад в победу Украины

03 марта 2024, 20:36 |
1357
0
ФОТО. Вратарь сборной Украины получил благодарность за помощь армии
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин получил благодарность от специального военного подразделения «Вурдалаки». Об этом в Instagram сообщила Анастасия Лунина, жена голкипера.

25-летний футболист был награжден «за системную поддержку, активную гражданскую позицию, преданность идеям борьбы за будущее Украины и весомый личный вклад в укрепление Сил Обороны Украины».

В этом сезоне Андрей Лунин сыграл 20 матчей за «Реал», пропустив 16 голов. В 9 поединках вратарь сборной Украины сохранил свои ворота сухими.

ФОТО. Вратарь сборной Украины получил благодарность за системную помощь армии

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Андрей Лунин Анастасия Лунина (Томазова) Ла Лига чемпионат Испании по футболу российско-украинская война
Источник Sport.ua
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