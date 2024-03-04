10.03.2024 17:45 - : -
Англия04 марта 2024, 03:59 |
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Ливерпуль – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 10 марта в 17:45 матч чемпионата Англии
04 марта 2024, 03:59 |
48
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В воскресенье, 10 марта, состоится матч 28-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».
Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 17:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.
Ливерпуль – Манчестер СитиСмотреть трансляцию
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