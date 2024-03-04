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Чемпионат Англии
Ливерпуль
10.03.2024 17:45 - : -
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
04 марта 2024, 03:59 |
48
0

Ливерпуль – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 марта в 17:45 матч чемпионата Англии

04 марта 2024, 03:59 |
48
0
Ливерпуль – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ливерпуль – Манчестер Сити

В воскресенье, 10 марта, состоится матч 28-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

Ливерпуль – Манчестер Сити
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Трансляция матча В эфире

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Источник Sport.ua
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