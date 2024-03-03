Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Владимир ШЕПЕЛЕВ: «Для Динамо каждая игра принципиальна»
Украина. Премьер лига
03 марта 2024, 19:43 |
295
0

Владимир ШЕПЕЛЕВ: «Для Динамо каждая игра принципиальна»

Полузащитник «Динамо» прокомментировал победу над «Черноморцем»

03 марта 2024, 19:43 |
295
0
Владимир ШЕПЕЛЕВ: «Для Динамо каждая игра принципиальна»
ФК Динамо Киев. Владимир Шепелев

Полузащитник киевского «Динамо» Владимир Шепелев прокомментировал победу над одесским «Черноморцем» (1:0) в матче 19-го тура УПЛ.

– Для нас это была очень важная победа, потому что в течение двух прошлых матчей мы не могли у них выиграть. Сегодня нам надо было обязательно побеждать и забирать три очка.

– Учитывая предыдущие поражения от «Черноморца», настраивались ли на принципиальную игру по-особенному?

– Для нас каждая игра принципиальная. Повторюсь, у нас был боевой настрой, потому что мы в предыдущих играх уступали со счетом 2:3. Конечно, мы очень серьезно настраивались на сегодняшнюю игру. Выполнили установки тренера и победили.

– Предыдущие матчи с одесситами были более результативными, а сегодня был забит лишь один мяч. Чья игра изменилась – «Черноморца» или «Динамо»?

– Игра соперника не сильно изменилась. Они очень хорошо контролировали мяч, а мы играли на контратаках и имели много моментов для взятия ворот. Могли забивать еще 2-3 гола, но, к сожалению, забили только один.

– Расскажите о моменте с вашим голом. Как удалось отличиться?

– Волошин прошел по флангу, сделал хорошую подачу, вратарь не справился, я находился в нужной зоне и смог переправить мяч в ворота.

– Несмотря на преимущество всего в один мяч, вы чувствовали себя уверенно и понимали, что победу не упустите?

– Да. Как я уже говорил, мы хотели забить и два, и три мяча, но результативность сегодня нас подвела. Но самое главное, что мы выиграли и добыли три очка.

– Тренер похвалил в раздевалке?

– Да. Сказал, что у нас был очень хороший настрой на игру. И в плане тактики сделали все, что планировали.

– После двух побед настроение в команде стало лучше?

– Конечно. Когда побеждаешь, и настроение хорошее, все довольны – и игроки, и фанаты, которые тоже всегда радуются победам.

– Как вам было играть в присутствии болельщиков?

– Очень классно. Мы все по ним скучали. Дай Бог, чтобы война скорее закончилась, все вернулись на стадион и смотрели футбол на трибунах.

По теме:
Юрий КОВАЛЬ: «Тяжелое поле, особый контраст после Турции»
МИХАВКО: «У соперников – сильный форвард. Мы изучили его стиль игры»
Некабинетная победа. Шахтер в большинстве переиграл Кривбасс на Арене Львов
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Владимир Шепелев Динамо - Черноморец
Источник ФК Динамо Киев
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Сарказм аплодисментов. Лунин отреагировал на спорное решение судьи
Футбол | 03 марта 2024, 07:21 3
ФОТО. Сарказм аплодисментов. Лунин отреагировал на спорное решение судьи
ФОТО. Сарказм аплодисментов. Лунин отреагировал на спорное решение судьи

2 марта «Реал» Мадрид сыграл вничью с «Валенсией» со счетом 2:2

Шахтер – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 03 марта 2024, 16:05 174
Шахтер – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

На «Арене-Львов» встретятся одни из главных претендентов на награды Премьер-Лиги

Валенсия – Реал – 2:2. Что произошло на последних минутах? Видео голов
Футбол | 03.03.2024, 00:45
Валенсия – Реал – 2:2. Что произошло на последних минутах? Видео голов
Валенсия – Реал – 2:2. Что произошло на последних минутах? Видео голов
ФОТО. Вратарь сборной Украины получил благодарность за помощь армии
Футбол | 03.03.2024, 20:36
ФОТО. Вратарь сборной Украины получил благодарность за помощь армии
ФОТО. Вратарь сборной Украины получил благодарность за помощь армии
У кого 8.0? Известны оценки Лунина и Яремчука за матч Валенсия – Реал
Футбол | 03.03.2024, 02:16
У кого 8.0? Известны оценки Лунина и Яремчука за матч Валенсия – Реал
У кого 8.0? Известны оценки Лунина и Яремчука за матч Валенсия – Реал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Игрок сборной Украины забил шедевр во Франции и вырвал ничью
ВИДЕО. Игрок сборной Украины забил шедевр во Франции и вырвал ничью
02.03.2024, 22:21 1
Футбол
Ждет Костюк? Обидчица Цуренко обыграла дочку миллиардера и вышла в финал
Ждет Костюк? Обидчица Цуренко обыграла дочку миллиардера и вышла в финал
03.03.2024, 04:15 4
Теннис
А как же Лунин? Куртуа порекомендовал Реалу подписать польского вратаря
А как же Лунин? Куртуа порекомендовал Реалу подписать польского вратаря
02.03.2024, 14:41 3
Футбол
Ужасная ошибка голкипера. ЛНЗ вырвал победу у Полесья
Ужасная ошибка голкипера. ЛНЗ вырвал победу у Полесья
01.03.2024, 20:00 47
Футбол
Холанд может покинуть Ман Сити. Известны два претендента и сумма трансфера
Холанд может покинуть Ман Сити. Известны два претендента и сумма трансфера
02.03.2024, 06:22 5
Футбол
Снова будет украинская чемпионка? Известны полуфиналистки турнира в Остине
Снова будет украинская чемпионка? Известны полуфиналистки турнира в Остине
02.03.2024, 07:25 3
Теннис
Невероятная Фемке. На ЧМ-2024 по легкой атлетике установлен мировой рекорд
Невероятная Фемке. На ЧМ-2024 по легкой атлетике установлен мировой рекорд
02.03.2024, 23:59 1
Другие виды
Тренер Жироны подсчитал, сколько нужно очков для выхода в Лигу чемпионов
Тренер Жироны подсчитал, сколько нужно очков для выхода в Лигу чемпионов
03.03.2024, 11:45 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем