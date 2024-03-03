Владимир ШЕПЕЛЕВ: «Для Динамо каждая игра принципиальна»

Полузащитник киевского «Динамо» Владимир Шепелев прокомментировал победу над одесским «Черноморцем» (1:0) в матче 19-го тура УПЛ.

– Для нас это была очень важная победа, потому что в течение двух прошлых матчей мы не могли у них выиграть. Сегодня нам надо было обязательно побеждать и забирать три очка.

– Учитывая предыдущие поражения от «Черноморца», настраивались ли на принципиальную игру по-особенному?

– Для нас каждая игра принципиальная. Повторюсь, у нас был боевой настрой, потому что мы в предыдущих играх уступали со счетом 2:3. Конечно, мы очень серьезно настраивались на сегодняшнюю игру. Выполнили установки тренера и победили.

– Предыдущие матчи с одесситами были более результативными, а сегодня был забит лишь один мяч. Чья игра изменилась – «Черноморца» или «Динамо»?

– Игра соперника не сильно изменилась. Они очень хорошо контролировали мяч, а мы играли на контратаках и имели много моментов для взятия ворот. Могли забивать еще 2-3 гола, но, к сожалению, забили только один.

– Расскажите о моменте с вашим голом. Как удалось отличиться?

– Волошин прошел по флангу, сделал хорошую подачу, вратарь не справился, я находился в нужной зоне и смог переправить мяч в ворота.

– Несмотря на преимущество всего в один мяч, вы чувствовали себя уверенно и понимали, что победу не упустите?

– Да. Как я уже говорил, мы хотели забить и два, и три мяча, но результативность сегодня нас подвела. Но самое главное, что мы выиграли и добыли три очка.

– Тренер похвалил в раздевалке?

– Да. Сказал, что у нас был очень хороший настрой на игру. И в плане тактики сделали все, что планировали.

– После двух побед настроение в команде стало лучше?

– Конечно. Когда побеждаешь, и настроение хорошее, все довольны – и игроки, и фанаты, которые тоже всегда радуются победам.

– Как вам было играть в присутствии болельщиков?

– Очень классно. Мы все по ним скучали. Дай Бог, чтобы война скорее закончилась, все вернулись на стадион и смотрели футбол на трибунах.