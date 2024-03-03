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Англия
03 марта 2024, 18:59 | Обновлено 03 марта 2024, 19:27
366
0

ВИДЕО. Дерби классных голов. Фоден красивым ударом сравнял счет в игре с МЮ

Фил ответил на гол Рэшфорда

03 марта 2024, 18:59 | Обновлено 03 марта 2024, 19:27
366
0
ВИДЕО. Дерби классных голов. Фоден красивым ударом сравнял счет в игре с МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче Манчестер Сити против Манчестер Юнайтед хозяева во втором тайме сумели сравнять счет после классного дальнего удара Фила Фодена.

Игрок сделал счет 1:1, а в первом тайме крутой гол дальним ударом забил форвард МЮ Маркус Рэшфорд.

Матч завершился победой Сити 3:1.

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Источник Sport.ua
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