ВИДЕО. Дерби классных голов. Фоден красивым ударом сравнял счет в игре с МЮ

В матче Манчестер Сити против Манчестер Юнайтед хозяева во втором тайме сумели сравнять счет после классного дальнего удара Фила Фодена.

Игрок сделал счет 1:1, а в первом тайме крутой гол дальним ударом забил форвард МЮ Маркус Рэшфорд.

Матч завершился победой Сити 3:1.