Англия03 марта 2024, 18:59 | Обновлено 03 марта 2024, 19:27
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ВИДЕО. Дерби классных голов. Фоден красивым ударом сравнял счет в игре с МЮ
Фил ответил на гол Рэшфорда
03 марта 2024, 18:59 | Обновлено 03 марта 2024, 19:27
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В матче Манчестер Сити против Манчестер Юнайтед хозяева во втором тайме сумели сравнять счет после классного дальнего удара Фила Фодена.
Игрок сделал счет 1:1, а в первом тайме крутой гол дальним ударом забил форвард МЮ Маркус Рэшфорд.
Матч завершился победой Сити 3:1.
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