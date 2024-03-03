Англия03 марта 2024, 18:45 | Обновлено 03 марта 2024, 19:27
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ВИДЕО. Гвардиола нервно пьет воду. Холанд не забил в невероятной ситуации
От Холанда ждешь голов в таких ситуациях
03 марта 2024, 18:45 | Обновлено 03 марта 2024, 19:27
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В матче чемпионата Англии между Манчестер Сити и Манчесте Юнайтед хозяева при счете 0:1 не сумели сравнять результат, хотя Эрлинг Холанд имел невероятный момент.
Любопытно, что в прошлом матче бомбардир забил 5 голов, а всего в сезоне у Эрлинга 27 голов во всех турнирах.
Матч завершился победой Сити 3:1.
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