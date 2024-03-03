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Англия
03 марта 2024, 18:45 | Обновлено 03 марта 2024, 19:27
1034
0

ВИДЕО. Гвардиола нервно пьет воду. Холанд не забил в невероятной ситуации

От Холанда ждешь голов в таких ситуациях

03 марта 2024, 18:45 | Обновлено 03 марта 2024, 19:27
1034
0
ВИДЕО. Гвардиола нервно пьет воду. Холанд не забил в невероятной ситуации
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче чемпионата Англии между Манчестер Сити и Манчесте Юнайтед хозяева при счете 0:1 не сумели сравнять результат, хотя Эрлинг Холанд имел невероятный момент.

Любопытно, что в прошлом матче бомбардир забил 5 голов, а всего в сезоне у Эрлинга 27 голов во всех турнирах.

Матч завершился победой Сити 3:1.

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Источник Sport.ua
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