ВИДЕО. Гвардиола нервно пьет воду. Холанд не забил в невероятной ситуации

В матче чемпионата Англии между Манчестер Сити и Манчесте Юнайтед хозяева при счете 0:1 не сумели сравнять результат, хотя Эрлинг Холанд имел невероятный момент.

Любопытно, что в прошлом матче бомбардир забил 5 голов, а всего в сезоне у Эрлинга 27 голов во всех турнирах.

Матч завершился победой Сити 3:1.