Сыграют ли Довбик и Цыганков? Известны составы на матч Мальорка – Жирона

Сегодня, 3 марта, «Мальорка» на своем домашнем стадионе в матче двадцать седьмого тура Ла Лиги примет «Жирону». Начало матча – в 19:30 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 16-е и 2-е места в турнирной таблице соответственно.

Украинские футболисты «Жироны» Артем Довбик и Виктор Цыганков начнут матч в основном составе.

Стали известны стартовые составы команд Хавьера Агирре и Мигеля Анхеля Санчеса на матч:

«Мальорка»: Райкович, Лато, Копете, Раильо, Вальент, Гонсалес, Родригес, Маскарелль, Санчес, Мурич, Ларин.

«Жирона»: Гассанига, Мигель, Хуане, Коуту, Эрик Гарсия, Алейш Гарсия, Савио, Солис, Мартин, Цыганков, Довбик.