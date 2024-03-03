Сыграют ли Довбик и Цыганков? Известны составы на матч Мальорка – Жирона
Матч 27-го тура Ла Лиги начнется в 19:30
Сегодня, 3 марта, «Мальорка» на своем домашнем стадионе в матче двадцать седьмого тура Ла Лиги примет «Жирону». Начало матча – в 19:30 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 16-е и 2-е места в турнирной таблице соответственно.
Украинские футболисты «Жироны» Артем Довбик и Виктор Цыганков начнут матч в основном составе.
Стали известны стартовые составы команд Хавьера Агирре и Мигеля Анхеля Санчеса на матч:
«Мальорка»: Райкович, Лато, Копете, Раильо, Вальент, Гонсалес, Родригес, Маскарелль, Санчес, Мурич, Ларин.
«Жирона»: Гассанига, Мигель, Хуане, Коуту, Эрик Гарсия, Алейш Гарсия, Савио, Солис, Мартин, Цыганков, Довбик.
❤️🔥🖤👹— Real Mallorca (@RCD_Mallorca) March 3, 2024
ELS 𝐍𝐎𝐒𝐓𝐑𝐄𝐒! pic.twitter.com/ZeNNqYQNKs
𝐄𝐋 𝐍𝐎𝐒𝐓𝐑𝐄 𝐎𝐍𝐙𝐄! 💙#RCDMallorcaGirona pic.twitter.com/OmLkKPTUju— Girona FC (@GironaFC) March 3, 2024
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