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Испания
03 марта 2024, 18:30 | Обновлено 03 марта 2024, 18:32
2936
0

Сыграют ли Довбик и Цыганков? Известны составы на матч Мальорка – Жирона

Матч 27-го тура Ла Лиги начнется в 19:30

03 марта 2024, 18:30 | Обновлено 03 марта 2024, 18:32
2936
0
Сыграют ли Довбик и Цыганков? Известны составы на матч Мальорка – Жирона
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 3 марта, «Мальорка» на своем домашнем стадионе в матче двадцать седьмого тура Ла Лиги примет «Жирону». Начало матча – в 19:30 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 16-е и 2-е места в турнирной таблице соответственно.

Украинские футболисты «Жироны» Артем Довбик и Виктор Цыганков начнут матч в основном составе.

Стали известны стартовые составы команд Хавьера Агирре и Мигеля Анхеля Санчеса на матч:

«Мальорка»: Райкович, Лато, Копете, Раильо, Вальент, Гонсалес, Родригес, Маскарелль, Санчес, Мурич, Ларин.

«Жирона»: Гассанига, Мигель, Хуане, Коуту, Эрик Гарсия, Алейш Гарсия, Савио, Солис, Мартин, Цыганков, Довбик.

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Мальорка Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Артем Довбик стартовые составы
Источник Sport.ua
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