ВИДЕО. Роскошный гол форварда МЮ Рэшфорда в ворота Манчестер Сити

В матче чемпионата Англии между Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед гости вышли вперед уже на 8-й минуте, а роскошный дальний удар удался Маркусу Рэшфорду.

Для игрока МЮ это лишь шестой гол в сезоне АПЛ.

Матч завершился победой Сити 3:1.