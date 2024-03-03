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Англия
03 марта 2024, 17:53 | Обновлено 03 марта 2024, 19:27
2153
0

ВИДЕО. Роскошный гол форварда МЮ Рэшфорда в ворота Манчестер Сити

Без шансов для вратаря Эдерсона

03 марта 2024, 17:53 | Обновлено 03 марта 2024, 19:27
2153
0
ВИДЕО. Роскошный гол форварда МЮ Рэшфорда в ворота Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче чемпионата Англии между Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед гости вышли вперед уже на 8-й минуте, а роскошный дальний удар удался Маркусу Рэшфорду.

Для игрока МЮ это лишь шестой гол в сезоне АПЛ.

Матч завершился победой Сити 3:1.

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Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд Английская Премьер-лига видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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