Англия03 марта 2024, 17:53 | Обновлено 03 марта 2024, 19:27
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ВИДЕО. Роскошный гол форварда МЮ Рэшфорда в ворота Манчестер Сити
Без шансов для вратаря Эдерсона
03 марта 2024, 17:53 | Обновлено 03 марта 2024, 19:27
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В матче чемпионата Англии между Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед гости вышли вперед уже на 8-й минуте, а роскошный дальний удар удался Маркусу Рэшфорду.
Для игрока МЮ это лишь шестой гол в сезоне АПЛ.
Матч завершился победой Сити 3:1.
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