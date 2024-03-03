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  4. Боснийский защитник: «У нашей сборной нет шансов победить Украину»
Чемпионат Европы
03 марта 2024, 16:15 |
321
0

Боснийский защитник: «У нашей сборной нет шансов победить Украину»

Владимир Арсич сделал прогноз на матч отбора к Евро-2024

03 марта 2024, 16:15 |
321
0
Боснийский защитник: «У нашей сборной нет шансов победить Украину»
ФК Черноморец. Владимир Арсич

Боснийский защитник одесского «Черноморца» Владимир Арсич сделал прогноз на матч отбора к Евро-2024 между сборной Боснии и Герцеговины и национальной командой Украины.

– В марте сборные Боснии и Украины сойдутся в плей-офф Лиги наций за выход на Евро-2024. Что говорят местные об этой встрече?

– Я думаю, что у Боснии нет шансов против Украины. У них очень много проблем в сборной. Честно говоря, я не слежу за сборной Боснии. Я больше слежу за сборной Сербии. Но в нынешней сборной Боснии и Герцеговины есть ребята, которых я хорошо знаю. Ну вот, например, Адриан Баришич из швейцарского «Базеля» – мы с ним играли вместе в центре защиты сборной U-19.

Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 21 марта 2024 года. В случае победы в этой игре «сине-желтые» сыграют против победителя пары Израиль – Исландия.

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Источник Украинский футбол
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