Дарио СРНА: «Построим лучший Шахтер в истории? Я в этом уверен»

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна рассказал, почему он уверен в построении лучшей команды «горняков» в истории:

«Я думаю, что они недооценили эту команду. Сегодняшнюю. Почему? Потому что играть на «Донбасс Арене», когда у тебя свой дом, своя база, каждую игру 55 тысяч человек - это одно. Но играть во время войны, где вот с «Александрией» 4 раза останавливалась игра из-за сирены. Пацаны не живут со своими семьями. Мы играем что во Львове, что в Киеве, что в Гамбурге, что в Варшаве - это слишком сильно влияет на психологию футболиста.

Когда я говорю, что мы построим самый сильный «Шахтер» в истории, я в этом уверен. Поэтому я еще раз говорю, критика должна быть, но за нас никто не должен переживать. Мы знаем, что мы делаем, мы добьемся успеха».