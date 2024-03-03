Дарио СРНА: «Построим лучший Шахтер в истории? Я в этом уверен»
Спортивный директор «Шахтера» считает, что команде тяжело из-за войны
Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна рассказал, почему он уверен в построении лучшей команды «горняков» в истории:
«Я думаю, что они недооценили эту команду. Сегодняшнюю. Почему? Потому что играть на «Донбасс Арене», когда у тебя свой дом, своя база, каждую игру 55 тысяч человек - это одно. Но играть во время войны, где вот с «Александрией» 4 раза останавливалась игра из-за сирены. Пацаны не живут со своими семьями. Мы играем что во Львове, что в Киеве, что в Гамбурге, что в Варшаве - это слишком сильно влияет на психологию футболиста.
Когда я говорю, что мы построим самый сильный «Шахтер» в истории, я в этом уверен. Поэтому я еще раз говорю, критика должна быть, но за нас никто не должен переживать. Мы знаем, что мы делаем, мы добьемся успеха».
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зі слів Срни можна подумати був слабий клуб, ніби типу шлаку.
а всі здобутки того недоклубу - випадкові.
ну шо ж, так тоді треба і називати: до 2024 року клуб Шахтар - шлак...
Чем то он напоминает Рамоса на поле. С Реала, Севильи.
Самый подлый на поле и в кабинетах шахтер в истории.
Самый грубый на поле шахтер в истории.
Самый симулянтский на поле шахтер в истории.
ТАКОЙ ЖЕ ШАХТЕР КАК И ТЫ, БРАНДАУ И ВАМ ПОДОБНЫЕ!