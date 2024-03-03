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  4. Пункт в контракте. Минай подстраховался на случай вылета из УПЛ
Украина. Премьер лига
03 марта 2024, 15:10 |
1436
0

Пункт в контракте. Минай подстраховался на случай вылета из УПЛ

Игроки так просто уйти не смогут

03 марта 2024, 15:10 |
1436
0
Пункт в контракте. Минай подстраховался на случай вылета из УПЛ
ФК Минай

По информации журналиста Игоря Бурбаса, аутсайдер УПЛ «Минай» во все последние контракты с игроками включил пункт о том, что футболисты останутся выступать в команде в случае вылета в Первую лигу.

Для клуба это гарантия того, что удастся сохранить костяк команды, а игроки могут уверены, что «Минай» продолжит существование даже во втором по счету дивизионе.

«Минай» в двух весенних турах сумел взять четыре очка, но с 10 пунктами остается последним в таблице.

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Минай чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Первая лига Украины
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