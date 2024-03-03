Пункт в контракте. Минай подстраховался на случай вылета из УПЛ

По информации журналиста Игоря Бурбаса, аутсайдер УПЛ «Минай» во все последние контракты с игроками включил пункт о том, что футболисты останутся выступать в команде в случае вылета в Первую лигу.

Для клуба это гарантия того, что удастся сохранить костяк команды, а игроки могут уверены, что «Минай» продолжит существование даже во втором по счету дивизионе.

«Минай» в двух весенних турах сумел взять четыре очка, но с 10 пунктами остается последним в таблице.