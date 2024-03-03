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Украина. Премьер лига
03 марта 2024, 14:38 | Обновлено 03 марта 2024, 14:39
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Александрия – Заря. Стали известны стартовые составы

Матч 19-го тура УПЛ начнется в 15:30

03 марта 2024, 14:38 | Обновлено 03 марта 2024, 14:39
150
0
Александрия – Заря. Стали известны стартовые составы
Стадион Ника

Сегодня, 3 марта, «Александрия» на стадионе «Ника» в матче девятнадцатого тура Украинской Премьер-лиги примет луганскую «Зарю». Начало матча - в 15:30 по киевскому времени. Пока команды занимают 11-е и 12-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Руслана Ротаня и Юрия Коваля на матч:

«Александрия»: Шевченко, Ковалец, Калитвинцев, Кулаков, Шулянский, Логинов, Мартынюк, Калюжный, Кампос, Копина, Михайленко.

«Заря»: Сапутин, Рейс, Батагов, Джордан, Бутко, Башич, Яцик, Чурко, Бугай, Герреро, Кирюханцев.

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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Александрия Украинская Премьер-лига Александрия - Заря стартовые составы
Источник Sport.ua
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