Александрия – Заря. Стали известны стартовые составы
Матч 19-го тура УПЛ начнется в 15:30
Сегодня, 3 марта, «Александрия» на стадионе «Ника» в матче девятнадцатого тура Украинской Премьер-лиги примет луганскую «Зарю». Начало матча - в 15:30 по киевскому времени. Пока команды занимают 11-е и 12-е места в турнирной таблице соответственно.
Стали известны стартовые составы команд Руслана Ротаня и Юрия Коваля на матч:
«Александрия»: Шевченко, Ковалец, Калитвинцев, Кулаков, Шулянский, Логинов, Мартынюк, Калюжный, Кампос, Копина, Михайленко.
«Заря»: Сапутин, Рейс, Батагов, Джордан, Бутко, Башич, Яцик, Чурко, Бугай, Герреро, Кирюханцев.
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