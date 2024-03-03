Александрия – Заря. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 3 марта, «Александрия» на стадионе «Ника» в матче девятнадцатого тура Украинской Премьер-лиги примет луганскую «Зарю». Начало матча - в 15:30 по киевскому времени. Пока команды занимают 11-е и 12-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Руслана Ротаня и Юрия Коваля на матч:

«Александрия»: Шевченко, Ковалец, Калитвинцев, Кулаков, Шулянский, Логинов, Мартынюк, Калюжный, Кампос, Копина, Михайленко.

«Заря»: Сапутин, Рейс, Батагов, Джордан, Бутко, Башич, Яцик, Чурко, Бугай, Герреро, Кирюханцев.