Олег ШЕЛАЕВ: «В игре Шахтер – Кривбасс может быть и ничья»

Один из рекордсменов УПЛ по количеству проведенных матчей Олег Шелаев (их у него 412, что является вторым показателем в истории украинского футбола) поделился своими ожиданиями от центрального поединка 19-го тура, в котором сойдутся его бывшие клубы – донецкий «Шахтер» и криворожский «Кривбасс».

– Интересная игра, которая, по моему мнению, будет проходить в напряженной борьбе. Прогнозировать не берусь, ведь если учитывать, что «Шахтер» в предыдущем туре в Александрии играл неубедительно, то сегодня может быть и ничья.

– Если учитывать турнирное положение соперников, то для «Кривбасса» этот матч является возможностью закрепить лидерство в случае победы.

– Это будет одна из лобовых игр, которых будет еще достаточно. Все команды, которые претендуют на ведущие позиции, друг с другом еще сыграют. Если брать «Кривбасс», то для него сегодняшний поединок не будет решающим. Ведь команде Юрия Вернидуба еще предстоит встретиться и с «Днепром-1», и с «Динамо», да и еще с одним соперником, который сейчас находится в первой пятерке – «Полесьем».

– У вас, как бывшего игрока «Шахтера» и «Кривбасса», на чьей стороне будут симпатии?

– Ни на чьей. В этой дуэли не будет команды, которой я буду симпатизировать. Буду просто смотреть футбол. А победит в этой игре пусть сильнейший.

В таблице УПЛ «Шахтер» занимает 5-е место, имея 32 очка. У «Кривбасса» 37 пунктов и первая позиция.