Англия03 марта 2024, 14:12 | Обновлено 03 марта 2024, 14:22
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Забарный – в старте Борнмута на выездной матч с Бернли
Украинца и Ко ждет игра 27-го тура АПЛ
03 марта 2024, 14:12 | Обновлено 03 марта 2024, 14:22
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В 15:00 начнется матч 27-го тура чемпионата Англии, в котором отношения выяснят «Бернли» и «Борнмут».
Украинский защитник «вишен» Илья Забарный начнет встречу в стартовом составе своей команды.
В таблице АПЛ «Бернли» занимает 19-е место с 13 очками. У «Борнмута» 13-я позиция и 28 пунктов.
Илья Забарный на данный момент провел в нынешней АПЛ 25 матчей без результативных действий, получил в них четыре предупреждения.
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