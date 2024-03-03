Забарный – в старте Борнмута на выездной матч с Бернли

В 15:00 начнется матч 27-го тура чемпионата Англии, в котором отношения выяснят «Бернли» и «Борнмут».

Украинский защитник «вишен» Илья Забарный начнет встречу в стартовом составе своей команды.

В таблице АПЛ «Бернли» занимает 19-е место с 13 очками. У «Борнмута» 13-я позиция и 28 пунктов.

Илья Забарный на данный момент провел в нынешней АПЛ 25 матчей без результативных действий, получил в них четыре предупреждения.