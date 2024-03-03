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Англия
03 марта 2024, 14:12 | Обновлено 03 марта 2024, 14:22
31
0

Забарный – в старте Борнмута на выездной матч с Бернли

Украинца и Ко ждет игра 27-го тура АПЛ

03 марта 2024, 14:12 | Обновлено 03 марта 2024, 14:22
31
0
Забарный – в старте Борнмута на выездной матч с Бернли
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В 15:00 начнется матч 27-го тура чемпионата Англии, в котором отношения выяснят «Бернли» и «Борнмут».

Украинский защитник «вишен» Илья Забарный начнет встречу в стартовом составе своей команды.

В таблице АПЛ «Бернли» занимает 19-е место с 13 очками. У «Борнмута» 13-я позиция и 28 пунктов.

Илья Забарный на данный момент провел в нынешней АПЛ 25 матчей без результативных действий, получил в них четыре предупреждения.

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Илья Забарный стартовые составы Борнмут Бернли чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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