Все под контролем. Срна назвал игроков, готовых заменить Степаненко
Срна назвал фамилии трех футболистов
Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна уверен, что проблем из-за ситуации с Тарасом Степаненко не будет. Возрастной лидер команды недавно продлил контракт, однако травмы мешают хавбеку стабильно выходить на поле.
«У нас есть замена для Степаненко. Есть Назарина, есть Крыськив, есть Кастильо, который играет сейчас в «Партизане» у Дуляя. У нас плюс-минус все под контролем».
«Конечно, есть травмы, это футбол, но у нас есть вера в этих футболистов», – сказал Срна.
В нынешнем сезоне Тарас провел 21 матч и сделал одну результативную передачу.
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