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  4. Марта КОСТЮК: «Первая победа над соперницей топ-5. Не знаю, как удалось»
WTA
03 марта 2024, 12:47 | Обновлено 03 марта 2024, 13:01
958
0

Марта КОСТЮК: «Первая победа над соперницей топ-5. Не знаю, как удалось»

Украинская теннисистка красиво обыграла Пегулу

03 марта 2024, 12:47 | Обновлено 03 марта 2024, 13:01
958
0
Марта КОСТЮК: «Первая победа над соперницей топ-5. Не знаю, как удалось»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк в полуфинале турнира WTA500 в Сан-Диего обыграла Джессику Пегулу (WTA 5), оформив красивый камбэк, когда проигрывала 1:5 в первом сете.

«Как я сказала своей команде, я до сих пор не понимаю, как мне удалось совершить этот камбэк в первом сете. Думаю, я немного спешила, выбирала не тот мяч, на котором повысить темп или пойти вперед. Также я не очень хорошо подавала. Но потом все как-то сложилось и я смогла вернуться в игру».

«Какое место в моей карьере занимает эта победа? Думаю, что это первая победа над соперницей из топ-5. Победить теннисистку из первой пятерки значительно труднее, чем соперницу из топ-10. Теннисистки из топ-5 более стабильные. Понятно, что подняться в пятерку лучших еще труднее, чем в первую десятку. Это очень важная и очень особенная победа. Тем более я дважды проигрывала Пегуле раньше. Поэтому, разумеется, это приятные эмоции»

«Что касается соперницы по финалу, Кэти Бултер, я раньше с ней никогда не играла. У меня будет еще одна соперница, которая мощно пробивает по мячу. Именно с такими теннисистками я играю на этом турнире (смеется). На самом деле на этой неделе я немного следила за ее выступлением. И она играла действительно очень-очень хорошо, очень агрессивно, очень плоско, поэтому мне снова надо будет играть с низкой точки. У нее отличная подача. Она давно выступает, так что у нее есть опыт. Я уже готовлюсь к игре. Будет еще одна классная борьба. Это финал турнира, и я очень счастлива снова быть в финале. Надеюсь, что смогу победить», – сказала Костюк.

Финал пройдет в ночь на 4 марта, начало не ранее 02:00.

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ВИДЕО. Как Костюк выиграла сет у Пегулы со счета 1:5 в полуфинале в США
Марта Костюк Джессика Пегула WTA Сан-Диего
Источник Большой теннис Украины
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