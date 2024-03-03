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  4. Тренер Жироны подсчитал, сколько нужно очков для выхода в Лигу чемпионов
Испания
03 марта 2024, 11:45 |
6267
0

Тренер Жироны подсчитал, сколько нужно очков для выхода в Лигу чемпионов

Не менее 71 пункта

03 марта 2024, 11:45 |
6267
0
Тренер Жироны подсчитал, сколько нужно очков для выхода в Лигу чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

«Жирона» ставит перед собой задачу квалифицироваться в Лигу чемпионов, а наставник команды Мичел считает, что для этого нужно набрать не менее 71 очка.

«Для выхода в Лигу чемпионов нужно продолжать побеждать. Мне кажется, я уже говорил, что для выхода в ЛЧ нужно набрать 71-72 очка, поэтому ничего еще не решено. На кону еще 36 очков, все команд намерены бороться за еврокубки».

«Давление и ожидания – это хорошо, но «Жирона» уже все равно проводит исторический для себя сезон в плане набранных очков», – сказал Мичел.

Сейчас команда Виктора Цыганкова и Артема Довбика идет на второй позиции с 59 пунктами.

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Жирона Виктор Цыганков Артем Довбик Мичел (Мигель Анхель Санчес) Лига чемпионов чемпионат Испании по футболу
Источник AS
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