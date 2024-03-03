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  4. Оболонь – Днепр-1. Иващенко и Максимов определились с составами
Украина. Премьер лига
03 марта 2024, 11:52 | Обновлено 03 марта 2024, 11:57
524
0

Оболонь – Днепр-1. Иващенко и Максимов определились с составами

Команды в 13:00 начнут матч 19-го тура УПЛ

03 марта 2024, 11:52 | Обновлено 03 марта 2024, 11:57
524
0
Оболонь – Днепр-1. Иващенко и Максимов определились с составами
СК Днепр-1

На столичном стадионе «Оболонь-Арена» в 13:00 начнется матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги между местной «Оболонью» и «Днепром-1».

«Оболонь»: Федоривский – Прокопенко, Лукьянчук, Приймак, Грисьо, Косовский, Черненко, Суханов, Слободян, Медынский, Краснопир.

«Днепр-1»: Волынец – Адамюк, Кравец, Сарапий, Мирошниченко, Бабенко, Пихаленок, Рубчинский, Гуцуляк, Очеретько, Филиппов.

В таблице УПЛ «Оболонь» занимает 14-е место, имея 15 очков. У «Днепра-1» 35 баллов и 2-я позиция.

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Источник Sport.ua
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