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03 марта 2024, 07:17 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 марта

Важные события во всех видах спорта

03 марта 2024, 07:17 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 марта
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 3 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:00 Оболонь – Днепр-1

Favbet 5.75 – 3.85 – 1.63

15:00 Бернли – Борнмут

Favbet 3.84 – 3.95 – 1.99

17:30 Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед

Favbet 1.27 – 6.91 – 12.00

18:00 Шахтер – Кривбасс

Favbet 1.78 – 3.80 – 4.43

19:30 Мальорка – Жирона

Favbet 3.31 – 3.50 – 2.34

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Источник Sport.ua
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