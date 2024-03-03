Другие новости03 марта 2024, 07:17 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 марта
Важные события во всех видах спорта
03 марта 2024, 07:17 |
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В воскресенье, 3 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
13:00 Оболонь – Днепр-1
15:00 Бернли – Борнмут
17:30 Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед
18:00 Шахтер – Кривбасс
19:30 Мальорка – Жирона
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