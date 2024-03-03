ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 марта

В воскресенье, 3 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:00 Оболонь – Днепр-1

5.75 – 3.85 – 1.63

15:00 Бернли – Борнмут

3.84 – 3.95 – 1.99

17:30 Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед

1.27 – 6.91 – 12.00

18:00 Шахтер – Кривбасс

1.78 – 3.80 – 4.43

19:30 Мальорка – Жирона

3.31 – 3.50 – 2.34