Яремчук в забавном стиле оценил гол Лунину, заставив ревновать жену
Роман забил за «Валенсию» в матче 27-го тура Ла Лиги против мадридского «Реала»
2 марта на «Месталье» состоялся матч 27-го тура Ла Лиги между командами «Валенсия» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 2:2.
На 30-й минуте поединка украинский форвард хозяев Роман Яремчук забил гол в ворота «сливочных», который защищал Андрей Лунин. Яремчук был заменен на 57-й на Диего Лопеза.
После завершения встречи Роман опубликовал пост в Instagram, придумав забавную подпись и отметив жену Кристину Яремчук:
«Сегодня я целую Месталью. Надеюсь, ты не ревнуешь, Кристина 🦇🦇🦇», – написал футболист.
ФОТО. Яремчук в забавном стиле оценил гол Лунину, заставив ревновать жену
ГОЛ! 2:0 Роман Яремчук, 30 мин.
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