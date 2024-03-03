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  4. Яремчук в забавном стиле оценил гол Лунину, заставив ревновать жену
Испания
03 марта 2024, 06:41 |
1479
0

Яремчук в забавном стиле оценил гол Лунину, заставив ревновать жену

Роман забил за «Валенсию» в матче 27-го тура Ла Лиги против мадридского «Реала»

03 марта 2024, 06:41 |
1479
0
Яремчук в забавном стиле оценил гол Лунину, заставив ревновать жену
Instagram. Роман Яремчук

2 марта на «Месталье» состоялся матч 27-го тура Ла Лиги между командами «Валенсия» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 2:2.

На 30-й минуте поединка украинский форвард хозяев Роман Яремчук забил гол в ворота «сливочных», который защищал Андрей Лунин. Яремчук был заменен на 57-й на Диего Лопеза.

После завершения встречи Роман опубликовал пост в Instagram, придумав забавную подпись и отметив жену Кристину Яремчук:

«Сегодня я целую Месталью. Надеюсь, ты не ревнуешь, Кристина 🦇🦇🦇», – написал футболист.

ФОТО. Яремчук в забавном стиле оценил гол Лунину, заставив ревновать жену

ГОЛ! 2:0 Роман Яремчук, 30 мин.

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фото Роман Яремчук Валенсия Реал Мадрид Валенсия - Реал Андрей Лунин Кристина Яремчук Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
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