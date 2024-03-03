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Саудовская Аравия03 марта 2024, 05:21 | Обновлено 03 марта 2024, 06:34
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Саудовская Аравия. Грей и Дембеле принесли победу Аль-Иттифаку
Состоялись три матча местной Про-лиги
03 марта 2024, 05:21 | Обновлено 03 марта 2024, 06:34
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Закончились три матча 22 тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Два из них закончились вничью, а в третьем «Аль-Иттифак» на выезде победил «Дамак». Голами отметились известные выступлениями в Европе Демарай Грей и Мусса Дембеле.
Чемпионат Саудовской Аравии 22 тур
Аль-Халидж – Аль-Шабаб – 0:0
Аль Ахли – Аль-Фатех – 1:1
Голы: Сен-Максимен, 75 – Тельо, 45
Дамак – Аль-Иттифак – 0:2
Голы: Грей, 16, Дембеле, 45, пен
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