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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Ахли Джидда
02.03.2024 19:00 – FT 1 : 1
Аль-Фатех
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Саудовская Аравия
03 марта 2024, 05:21 | Обновлено 03 марта 2024, 06:34
37
0

Саудовская Аравия. Грей и Дембеле принесли победу Аль-Иттифаку

Состоялись три матча местной Про-лиги

03 марта 2024, 05:21 | Обновлено 03 марта 2024, 06:34
37
0
Саудовская Аравия. Грей и Дембеле принесли победу Аль-Иттифаку
Getty Images/Global Images Ukraine. Мусса Дембеле

Закончились три матча 22 тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Два из них закончились вничью, а в третьем «Аль-Иттифак» на выезде победил «Дамак». Голами отметились известные выступлениями в Европе Демарай Грей и Мусса Дембеле.

Чемпионат Саудовской Аравии 22 тур

Аль-Халидж – Аль-Шабаб – 0:0

Аль Ахли – Аль-Фатех – 1:1

Голы: Сен-Максимен, 75 – Тельо, 45

Дамак – Аль-Иттифак – 0:2

Голы: Грей, 16, Дембеле, 45, пен

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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Демарай Грей Мусса Дембеле Аль-Иттифак Аль-Халидж Аль-Шабаб Дамак Аль-Ахли Джидда Аль-Фатех
Источник Sport.ua
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