Саудовская Аравия. Грей и Дембеле принесли победу Аль-Иттифаку

Закончились три матча 22 тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Два из них закончились вничью, а в третьем «Аль-Иттифак» на выезде победил «Дамак». Голами отметились известные выступлениями в Европе Демарай Грей и Мусса Дембеле.

Чемпионат Саудовской Аравии 22 тур

Аль-Халидж – Аль-Шабаб – 0:0

Аль Ахли – Аль-Фатех – 1:1

Голы: Сен-Максимен, 75 – Тельо, 45

Дамак – Аль-Иттифак – 0:2

Голы: Грей, 16, Дембеле, 45, пен

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