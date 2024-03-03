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Чемпионат Нидерландов
Витесс
02.03.2024 21:00 – FT 1 : 2
Твенте
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Нидерланды
03 марта 2024, 04:41 | Обновлено 03 марта 2024, 05:48
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0

Чемпионат Нидерландов. АЗ не проигрывает уже четыре матча подряд

В Эредивизии состоялись матчи 24 тура

03 марта 2024, 04:41 | Обновлено 03 марта 2024, 05:48
61
0
Чемпионат Нидерландов. АЗ не проигрывает уже четыре матча подряд
Getty Images/Global Images Ukraine

Прошли матчи 24 тура чемпионата Нидерландов по футболу. Среди прочих стоит отметить результаты «АЗ Алкмаар». Команда в последних четырех матчах набрала восемь очков (две победы и две ничьи), данная серия резко контрастирует с предыдущей, когда АЗ Алкмаар» не мог выиграть шесть поединков подряд.

Чемпионат Нидерландов. 24 тур

Гоу Эхед Иглс – Валвейк – 1:0

Гол: Бреум, 61

Витесс – Твенте – 1:2

Голы: Проппер, 44, аг – ван Вольфсфинкель, 4, Бренетт, 79

Спарта Роттердам – АЗ Алкмаар – 1:1

Голы: Версхурен, 74 – Сугавара, 25

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чемпионат Нидерландов по футболу АЗ Алкмаар Спарта Роттердам Витесс Твенте Гоу Эхед Иглс Валвейк
Источник Sport.ua
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