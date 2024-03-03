Чемпионат Нидерландов. АЗ не проигрывает уже четыре матча подряд
В Эредивизии состоялись матчи 24 тура
Прошли матчи 24 тура чемпионата Нидерландов по футболу. Среди прочих стоит отметить результаты «АЗ Алкмаар». Команда в последних четырех матчах набрала восемь очков (две победы и две ничьи), данная серия резко контрастирует с предыдущей, когда АЗ Алкмаар» не мог выиграть шесть поединков подряд.
Чемпионат Нидерландов. 24 тур
Гоу Эхед Иглс – Валвейк – 1:0
Гол: Бреум, 61
Витесс – Твенте – 1:2
Голы: Проппер, 44, аг – ван Вольфсфинкель, 4, Бренетт, 79
Спарта Роттердам – АЗ Алкмаар – 1:1
Голы: Версхурен, 74 – Сугавара, 25
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