Чемпионат Нидерландов. АЗ не проигрывает уже четыре матча подряд

Прошли матчи 24 тура чемпионата Нидерландов по футболу. Среди прочих стоит отметить результаты «АЗ Алкмаар». Команда в последних четырех матчах набрала восемь очков (две победы и две ничьи), данная серия резко контрастирует с предыдущей, когда АЗ Алкмаар» не мог выиграть шесть поединков подряд.

Чемпионат Нидерландов. 24 тур

Гоу Эхед Иглс – Валвейк – 1:0

Гол: Бреум, 61

Витесс – Твенте – 1:2

Голы: Проппер, 44, аг – ван Вольфсфинкель, 4, Бренетт, 79

Спарта Роттердам – АЗ Алкмаар – 1:1

Голы: Версхурен, 74 – Сугавара, 25

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