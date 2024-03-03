Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Сарказм аплодисментов. Лунин отреагировал на спорное решение судьи
Испания
03 марта 2024, 05:27 |
209
0

ФОТО. Сарказм аплодисментов. Лунин отреагировал на спорное решение судьи

2 марта «Реал» Мадрид сыграл вничью с «Валенсией» со счетом 2:2

03 марта 2024, 05:27 |
209
0
ФОТО. Сарказм аплодисментов. Лунин отреагировал на спорное решение судьи
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

2 марта на «Месталье» состоялся матч 27-го тура Ла Лиги между командами «Валенсия» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 2:2.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел на поле с первых минут.

Королевский клуб мог вырвать победу на 90+9-й минуте, поскольку Джуд Беллингем сумел отправить мяч в ворота хозяев, однако до навеса с фланга, с которого и отличился англичанин, судья дал финальный свисток, поэтому забитый мяч не был засчитан.

После завершения встречи Лунин опубликовал фото в сториз с главным рефери Хесусом Хиль Мансано и поставил три эмодзи, которые обозначают аплодисменты. Андрей ясно дал понять, что это не более чем сарказм.

Также Андрей выложил пост, где одной фразой подвел итоги поединка:

«Преодолев все препятствия, мы дойдем до конца», – написал Андрей.

ФОТО. Сарказм аплодисментов. Лунин отреагировал на спорное решение судьи

По теме:
ФОТО. Пейдж Ванзант предстала в горячем образе возле бассейна
ФОТО. Была драка? Игрок Реала сломал доску, предназначенную для интервью
Коуч Валенсии: Cудья говорил, что это последний розыгрыш. Отчетливый свист
фото Хесус Хиль Мансано Андрей Лунин Валенсия Реал Мадрид Валенсия - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Галактикос в шоке. В Реале отреагировали на скандальный матч с Валенсией
Футбол | 03 марта 2024, 01:15 6
Галактикос в шоке. В Реале отреагировали на скандальный матч с Валенсией
Галактикос в шоке. В Реале отреагировали на скандальный матч с Валенсией

«Сливочные» сыграли с «летучими мышами» вничью 2:2

Сговор или бестолковость: что же произошло в матче Александрия – Шахтер
Футбол | 02 марта 2024, 11:39 44
Сговор или бестолковость: что же произошло в матче Александрия – Шахтер
Сговор или бестолковость: что же произошло в матче Александрия – Шахтер

26 февраля в УПЛ-2023/24 состоялся, пожалуй, самый резонансный матч сезона…

У Реала есть предложение по Лунину от богатого клуба. Сколько предлагают?
Футбол | 02.03.2024, 07:02
У Реала есть предложение по Лунину от богатого клуба. Сколько предлагают?
У Реала есть предложение по Лунину от богатого клуба. Сколько предлагают?
Шовковский прокомментировал победу в матче против Черноморца
Футбол | 02.03.2024, 18:45
Шовковский прокомментировал победу в матче против Черноморца
Шовковский прокомментировал победу в матче против Черноморца
Что сказал Беллингем судье, который показал ему красную в скандальной игре?
Футбол | 03.03.2024, 00:59
Что сказал Беллингем судье, который показал ему красную в скандальной игре?
Что сказал Беллингем судье, который показал ему красную в скандальной игре?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сабо предположил, что скандал в матче Александрия – Шахтер был спланирован
Сабо предположил, что скандал в матче Александрия – Шахтер был спланирован
01.03.2024, 09:50 2
Футбол
ВИДЕО. Финт года. В Гондурасе игрок сделал то, до чего сложно додуматься
ВИДЕО. Финт года. В Гондурасе игрок сделал то, до чего сложно додуматься
01.03.2024, 11:35 14
Футбол
Ужасная ошибка голкипера. ЛНЗ вырвал победу у Полесья
Ужасная ошибка голкипера. ЛНЗ вырвал победу у Полесья
01.03.2024, 20:00 47
Футбол
А как же Лунин? Куртуа порекомендовал Реалу подписать польского вратаря
А как же Лунин? Куртуа порекомендовал Реалу подписать польского вратаря
02.03.2024, 14:41 2
Футбол
ВИДЕО. Украинец дебютировал за МЮ U-21 и забил гол. Его ждут в сборной
ВИДЕО. Украинец дебютировал за МЮ U-21 и забил гол. Его ждут в сборной
02.03.2024, 07:56
Футбол
Как трансфер в Саудовскую Аравию может стать интересным выходом для Лунина
Как трансфер в Саудовскую Аравию может стать интересным выходом для Лунина
01.03.2024, 11:47 44
Футбол
Холменколлен. Пидручный – в топ-30 индивидуальной гонки
Холменколлен. Пидручный – в топ-30 индивидуальной гонки
01.03.2024, 18:40 7
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем