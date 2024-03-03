2 марта на «Месталье» состоялся матч 27-го тура Ла Лиги между командами «Валенсия» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 2:2.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел на поле с первых минут.

Королевский клуб мог вырвать победу на 90+9-й минуте, поскольку Джуд Беллингем сумел отправить мяч в ворота хозяев, однако до навеса с фланга, с которого и отличился англичанин, судья дал финальный свисток, поэтому забитый мяч не был засчитан.

После завершения встречи Лунин опубликовал фото в сториз с главным рефери Хесусом Хиль Мансано и поставил три эмодзи, которые обозначают аплодисменты. Андрей ясно дал понять, что это не более чем сарказм.

Также Андрей выложил пост, где одной фразой подвел итоги поединка:

«Преодолев все препятствия, мы дойдем до конца», – написал Андрей.

ФОТО. Сарказм аплодисментов. Лунин отреагировал на спорное решение судьи