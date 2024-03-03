ФОТО. Сарказм аплодисментов. Лунин отреагировал на спорное решение судьи
2 марта «Реал» Мадрид сыграл вничью с «Валенсией» со счетом 2:2
2 марта на «Месталье» состоялся матч 27-го тура Ла Лиги между командами «Валенсия» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 2:2.
Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел на поле с первых минут.
Королевский клуб мог вырвать победу на 90+9-й минуте, поскольку Джуд Беллингем сумел отправить мяч в ворота хозяев, однако до навеса с фланга, с которого и отличился англичанин, судья дал финальный свисток, поэтому забитый мяч не был засчитан.
После завершения встречи Лунин опубликовал фото в сториз с главным рефери Хесусом Хиль Мансано и поставил три эмодзи, которые обозначают аплодисменты. Андрей ясно дал понять, что это не более чем сарказм.
Также Андрей выложил пост, где одной фразой подвел итоги поединка:
«Преодолев все препятствия, мы дойдем до конца», – написал Андрей.
ФОТО. Сарказм аплодисментов. Лунин отреагировал на спорное решение судьи
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