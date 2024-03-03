Чемпионат Бельгии. Мехелен и Стандард выиграли в результативных матчах
В трех играх тура в субботу было забито тринадцать мячей
Прошли три матча чемпионата Бельгии по футболу. В матчах 28 тура, проходивших в субботу, «Мехелен» на выезде победил «Серкль Брюгге», лидер чемпионата «Юнион Сен-Жилуаз» справился с «Ауд-Хеверле», а «Стандард» был сильнее «ГентА».
Чемпионат Бельгии. 28 тур
Серкль Брюгге – Мехелен – 2:3
Голы: Минда, 21, Аугусто, 44 – Мрабти, 41, Хайреманс, 45+1, Баффили, 85
Ауд-Хеверле – Юнион Сен-Жилуаз – 0:2
Голы: Сайкс, 28, Терхо, 74
Стандард – Гент – 4:2
Голы: Канга, 45+7, пен, Йебоа, 55, 65, Кавабе, 62 – Тусудали, 14, Самуаз, 80
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