Чемпионат Бельгии. Мехелен и Стандард выиграли в результативных матчах

Прошли три матча чемпионата Бельгии по футболу. В матчах 28 тура, проходивших в субботу, «Мехелен» на выезде победил «Серкль Брюгге», лидер чемпионата «Юнион Сен-Жилуаз» справился с «Ауд-Хеверле», а «Стандард» был сильнее «ГентА».

Чемпионат Бельгии. 28 тур

Серкль Брюгге – Мехелен – 2:3

Голы: Минда, 21, Аугусто, 44 – Мрабти, 41, Хайреманс, 45+1, Баффили, 85

Ауд-Хеверле – Юнион Сен-Жилуаз – 0:2

Голы: Сайкс, 28, Терхо, 74

Стандард – Гент – 4:2

Голы: Канга, 45+7, пен, Йебоа, 55, 65, Кавабе, 62 – Тусудали, 14, Самуаз, 80

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