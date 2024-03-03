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  4. ФОТО. Была драка? Игрок Реала сломал доску, предназначенную для интервью
Испания
03 марта 2024, 05:14 |
301
0

ФОТО. Была драка? Игрок Реала сломал доску, предназначенную для интервью

Тчуамени, Рюдигер, Себальос, Дуро и другие устроили потасовку

03 марта 2024, 05:14 |
301
0
ФОТО. Была драка? Игрок Реала сломал доску, предназначенную для интервью
Getty Images/Global Images Ukraine. Орельен Тчуамени

2 марта на «Месталье» состоялся матч 27-го тура Ла Лиги между командами «Валенсия» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 2:2.

Главный арбитр добавил 7 минут к основном времени поединка. Однако из-за задержек рефери позволил командам слегка переиграть. На 90+9-й минуте Джуд Беллингем забил гол. Но за пару секунд до этого судья дал финальный свисток и в итоге не засчитал взятие ворот. Беллингем слишком эмоционально высказывал свое недовольство иполучил красную карточку.

После завершения встречи в подтрибунном помещении случилась потасовка, в котором принимали участие Орельен Тчуамени, Антонио Рюдигер, Дани Себальос, Уго Дуро и другие игроки команд с членами тренерских штабов.

Лютой агрессии не было, но было много нецензурных слов. В порыве гнева Тчуамени ударился о доску, которая ставят в микст-зоне для интервью, и сломал ее.

ФОТО. Была драка? Игрок Реала сломал доску, предназначенную для интервью

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фото Орельен Тчуамени Дани Себальос Антонио Рюдигер Уго Дуро Реал Мадрид Валенсия Валенсия - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
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