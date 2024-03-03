2 марта на «Месталье» состоялся матч 27-го тура Ла Лиги между командами «Валенсия» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 2:2.

Главный арбитр добавил 7 минут к основном времени поединка. Однако из-за задержек рефери позволил командам слегка переиграть. На 90+9-й минуте Джуд Беллингем забил гол. Но за пару секунд до этого судья дал финальный свисток и в итоге не засчитал взятие ворот. Беллингем слишком эмоционально высказывал свое недовольство иполучил красную карточку.

После завершения встречи в подтрибунном помещении случилась потасовка, в котором принимали участие Орельен Тчуамени, Антонио Рюдигер, Дани Себальос, Уго Дуро и другие игроки команд с членами тренерских штабов.

Лютой агрессии не было, но было много нецензурных слов. В порыве гнева Тчуамени ударился о доску, которая ставят в микст-зоне для интервью, и сломал ее.

ФОТО. Была драка? Игрок Реала сломал доску, предназначенную для интервью