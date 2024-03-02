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Украина. Премьер лига
02 марта 2024, 23:10 | Обновлено 03 марта 2024, 00:28
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0

Алексей СЫЧ: «С Колосом сработала домашняя заготовка»

Автор победного гола – о матче с «Колосом»

02 марта 2024, 23:10 | Обновлено 03 марта 2024, 00:28
165
0
Алексей СЫЧ: «С Колосом сработала домашняя заготовка»
ФК Рух Львов. Алексей Сыч

В поединке 19-го тура чемпионата УПЛ «Колос» – «Рух» львовяне взяли верх – 1:0 благодаря голу забитому в дебюте матча защитником Алексеем Сычем.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua автор победного гола рассказал, что ему помогло отличиться сегодня в Ковалевке:

– Комбинацию, которая завершилась взятием ворот «Колоса», мы неоднократно наигрывали на тренировках. Я подключаюсь к атаке, отдаю пас вразрез на Илью Квасницу, который делает мне передачу под удар. Мое дело было попасть в угол ворот. Думаю, что этот быстрый гол удивил соперника и они в первом тайме так и не пришли в себя.

– А по ходу матча возникали опасения, что можете не удержать победный счет?

– За исключением того эпизода на 4 минуте со взятием ворот, «Колос» хорошо действовал на подступах к своей штрафной. Неудивительно, что они так мало пропускают. Но после перерыва, чтобы достичь излома хозяева большими силами побежали вперед и в их обороне начали возникать свободные зоны. И если бы Юрий Климчук реализовал свой шанс, то, думаю, что снял бы с повестки дня вопрос о победителе. К сожалению, попал в перекладину. Это вдохновило «Колос» прибавить обороты и у Дениса Безбородько была возможность отличиться, но наш вратарь Дмитрий Ледвий был на высоте. В общем, мы хорошо сыграли.

– Это был твой дебютный гол за «Рух» и сразу оказался победным. Кстати, чем ты можешь объяснить, что в очных баталиях «Рух» и «Колос» лучше играют на выезде?

– Мы с ними команды примерно одного уровня и многое зависит от настроенности. Выходит, что футболисты «Руха» и «Колоса» более мотивированы именно в поединках на чужом поле.

Тем не менее, сегодняшняя победа «Руха» важна тем, что помогла подтянуться к главной группе и оторваться от преследователей. Хотя, уверен, что самое интересное в чемпионате УПЛ еще впереди.

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Алексей Сыч чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Рух Львов Колос - Рух инсайд
Источник Sport.ua
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