2 марта проходит матч 27-го тура Ла Лиги между командами «Валенсия» и «Реал» Мадрид.

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Поединок проходит на стадионе «Месталья». Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

На 27-й и 30-й минутах хозяева поразили ворота украинского голкипера Андрея Лунина. Голы на счету Уго Дуро и Романа Яремчука соответственно.

На 45+5-й Винисиус Жуниор сумел сократить отставание королевского клуба после прострела с правого фланга. Голкипер «Валенсии» Гиорги Мамардашвили не очень удачно отыграл в эпизоде.

❗️ ВИДЕО. Ошибка голкипера. Винисиус забил Валенсии и сократил отставание

После первого тайма счет 2:1 в пользу «Валенсии».