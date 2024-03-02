ВИДЕО. Ошибка голкипера. Винисиус забил Валенсии и сократил отставание
2 марта «Реал» Мадрид играет в гостях против «летучих мышей»
2 марта проходит матч 27-го тура Ла Лиги между командами «Валенсия» и «Реал» Мадрид.
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Поединок проходит на стадионе «Месталья». Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
На 27-й и 30-й минутах хозяева поразили ворота украинского голкипера Андрея Лунина. Голы на счету Уго Дуро и Романа Яремчука соответственно.
На 45+5-й Винисиус Жуниор сумел сократить отставание королевского клуба после прострела с правого фланга. Голкипер «Валенсии» Гиорги Мамардашвили не очень удачно отыграл в эпизоде.
❗️ ВИДЕО. Ошибка голкипера. Винисиус забил Валенсии и сократил отставание
После первого тайма счет 2:1 в пользу «Валенсии».
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