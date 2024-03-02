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  4. Яремчук оформил 3-й гол в Ла Лиге. Сколько раз украинцы забивали в Испании?
Испания
02 марта 2024, 23:28 |
186
0

Яремчук оформил 3-й гол в Ла Лиге. Сколько раз украинцы забивали в Испании?

Роман отличился в ворота «Реала» в матче 27-го тура за «Валенсию»

02 марта 2024, 23:28 |
186
0
Яремчук оформил 3-й гол в Ла Лиге. Сколько раз украинцы забивали в Испании?
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Украинский форвард «Валенсии» Роман Яремчук отличился в матче 27-го тура Ла Лиги 2023/24 против мадридского «Реала».

Украинец забил в ворота Андрея Лунина на 30-й минуте встречи. Для него этот мяч стал 3-м в футболке «летучих мышей».

Роман является одним из семи представителей Украины, которые сумели забить как минимум один мяч в высшем дивизионе Испании.

Всего украинцы 37 раз отличались в Ла Лиге:

  1. Артем Довбик – 14
  2. Виктор Цыганков – 9
  3. Артем Кравец – 5
  4. Евгений Коноплянка – 4
  5. Роман Яремчук – 3
  6. Александр Яковенко – 1
  7. Сергей Погодин – 1

Видео гола Роман Яремчука в ворота Реала

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Валенсия Ла Лига чемпионат Испании по футболу Артем Довбик Виктор Цыганков Артем Кравец Евгений Коноплянка Роман Яремчук Александр Яковенко Сергей Погодин
Источник Sport.ua
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