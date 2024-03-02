Испания02 марта 2024, 23:28 |
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Яремчук оформил 3-й гол в Ла Лиге. Сколько раз украинцы забивали в Испании?
Роман отличился в ворота «Реала» в матче 27-го тура за «Валенсию»
02 марта 2024, 23:28 |
186
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Украинский форвард «Валенсии» Роман Яремчук отличился в матче 27-го тура Ла Лиги 2023/24 против мадридского «Реала».
Украинец забил в ворота Андрея Лунина на 30-й минуте встречи. Для него этот мяч стал 3-м в футболке «летучих мышей».
Роман является одним из семи представителей Украины, которые сумели забить как минимум один мяч в высшем дивизионе Испании.
Всего украинцы 37 раз отличались в Ла Лиге:
- Артем Довбик – 14
- Виктор Цыганков – 9
- Артем Кравец – 5
- Евгений Коноплянка – 4
- Роман Яремчук – 3
- Александр Яковенко – 1
- Сергей Погодин – 1
Видео гола Роман Яремчука в ворота Реала
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