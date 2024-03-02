Яремчук оформил 3-й гол в Ла Лиге. Сколько раз украинцы забивали в Испании?

Украинский форвард «Валенсии» Роман Яремчук отличился в матче 27-го тура Ла Лиги 2023/24 против мадридского «Реала».

Украинец забил в ворота Андрея Лунина на 30-й минуте встречи. Для него этот мяч стал 3-м в футболке «летучих мышей».

Роман является одним из семи представителей Украины, которые сумели забить как минимум один мяч в высшем дивизионе Испании.

Всего украинцы 37 раз отличались в Ла Лиге:

Артем Довбик – 14 Виктор Цыганков – 9 Артем Кравец – 5 Евгений Коноплянка – 4 Роман Яремчук – 3 Александр Яковенко – 1 Сергей Погодин – 1

Видео гола Роман Яремчука в ворота Реала