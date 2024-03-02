Бохум с автоголом украинца проиграл РБ Лейпцигу, Боруссия Д победила Унион

Сегодня, 2 марта, прошли шесть матчей 24-го тура Бундеслиги.

«РБ Лейпциг» разгромил на выезде «Бохум», в котором за хозяев автоголом отметился украинский защитник Иван Ордец. «Боруссия» из Дортмунда убедительно обыграла «Унион Берлин». Три очка сегодня также завоевали «Айнтрахт Франкфурт», «Штутгарт» и «Аугсбург».

Бундеслига. 24-й тур, 2 марта

Бохум – РБ Лейпциг – 1:4

Голы: Виттек, 7 – Ольмо, 30, Опенда, 63, Ордец, 71 (автогол), Поульсен, 72.

Хайденхайм – Айнтрахт Франкфурт – 1:2

Голы: Пирингер, 69 – Гимбер, 39 (автогол), Нкунку, 49.

Дармштадт – Аугсбург – 0:6

Голы: Тиц, 2, 84, Йенсен, 12, Демирович, 20, 29, Варгас, 25.

Майнц – Боруссия Менхенгладбах – 1:1

Голы: Буркхардт, 12 – Нгума, 55.

Унион Берлин – Боруссия Дортмунд – 0:2

Голы: Адейеми, 41, Матсен, 90.

Вольфсбург – Штутгарт – 2:3

Голы: Мехле, 50, Нмеча, 83 – Гирраси, 14, 54 (пенальти), Вагноман, 77.

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