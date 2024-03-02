Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бохум с автоголом украинца проиграл РБ Лейпцигу, Боруссия Д победила Унион
Чемпионат Германии
Бохум
02.03.2024 16:30 – FT 1 : 4
РБ Лейпциг
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
02 марта 2024, 21:49 |
156
0

Бохум с автоголом украинца проиграл РБ Лейпцигу, Боруссия Д победила Унион

Состоялись шесть матчей в Бундеслиге

02 марта 2024, 21:49 |
156
0
Бохум с автоголом украинца проиграл РБ Лейпцигу, Боруссия Д победила Унион
Getty Images/Global Images Ukraine. Боруссия Дортмунд

Сегодня, 2 марта, прошли шесть матчей 24-го тура Бундеслиги.

«РБ Лейпциг» разгромил на выезде «Бохум», в котором за хозяев автоголом отметился украинский защитник Иван Ордец. «Боруссия» из Дортмунда убедительно обыграла «Унион Берлин». Три очка сегодня также завоевали «Айнтрахт Франкфурт», «Штутгарт» и «Аугсбург».

Бундеслига. 24-й тур, 2 марта

Бохум – РБ Лейпциг – 1:4
Голы: Виттек, 7 – Ольмо, 30, Опенда, 63, Ордец, 71 (автогол), Поульсен, 72.

Хайденхайм – Айнтрахт Франкфурт – 1:2
Голы: Пирингер, 69 – Гимбер, 39 (автогол), Нкунку, 49.

Дармштадт – Аугсбург – 0:6
Голы: Тиц, 2, 84, Йенсен, 12, Демирович, 20, 29, Варгас, 25.

Майнц – Боруссия Менхенгладбах – 1:1
Голы: Буркхардт, 12 – Нгума, 55.

Унион Берлин – Боруссия Дортмунд – 0:2
Голы: Адейеми, 41, Матсен, 90.

Вольфсбург – Штутгарт – 2:3
Голы: Мехле, 50, Нмеча, 83 – Гирраси, 14, 54 (пенальти), Вагноман, 77.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА БУНДЕСЛИГИ

События матча

86’
Moritz-Broni Kwarteng (Бохум) получает красную карточку.
73’
ГОЛ ! Мяч забил Юссуф Поульсен (РБ Лейпциг).
71’
ГОЛ ! Автогол забил Иван Ордец (Бохум).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Луа Опенда (РБ Лейпциг).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Дани Ольмо (РБ Лейпциг).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Максимилиан Виттек (Бохум).
По теме:
Колос – Рух – 0:1. Победный гол Сыча в начале матча. Видеообзор
Экстралига. Аврора разгромила Рятувальнык, ХИТ обыграл in.IT
Эвертон – Вест Хэм – 1:3. Миколенко не успел накрыть на 90+1-й. Видео голов
Аугсбург Хайденхайм Дармштадт Боруссия Менхенгладбах Айнтрахт Франкфурт Бохум РБ Лейпциг Майнц Унион Берлин Боруссия Дортмунд Вольфсбург Штутгарт видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полесье может подписать Жуниора Мораеса
Футбол | 02 марта 2024, 00:30 4
Полесье может подписать Жуниора Мораеса
Полесье может подписать Жуниора Мораеса

Бывший форвард «Шахтера», «Динамо» и сборной Украины может вернуться в УПЛ

Шевченко признался, как его сын попал в список игроков сборной Украины
Футбол | 02 марта 2024, 21:11 1
Шевченко признался, как его сын попал в список игроков сборной Украины
Шевченко признался, как его сын попал в список игроков сборной Украины

Кристиан достаточно неплохо проявляет себя за молодежные команды «Уотфорда»

ШЕВЧЕНКО: «Если арбитр не пройдет полиграф – он не вернется к работе»
Футбол | 02.03.2024, 16:44
ШЕВЧЕНКО: «Если арбитр не пройдет полиграф – он не вернется к работе»
ШЕВЧЕНКО: «Если арбитр не пройдет полиграф – он не вернется к работе»
Сговор или бестолковость: что же произошло в матче Александрия – Шахтер
Футбол | 02.03.2024, 11:39
Сговор или бестолковость: что же произошло в матче Александрия – Шахтер
Сговор или бестолковость: что же произошло в матче Александрия – Шахтер
Снова будет украинская чемпионка? Известны полуфиналистки турнира в Остине
Теннис | 02.03.2024, 07:25
Снова будет украинская чемпионка? Известны полуфиналистки турнира в Остине
Снова будет украинская чемпионка? Известны полуфиналистки турнира в Остине
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Холанд может покинуть Ман Сити. Известны два претендента и сумма трансфера
Холанд может покинуть Ман Сити. Известны два претендента и сумма трансфера
02.03.2024, 06:22 5
Футбол
Не порадовал Лунина. Анчелотти рассказал о ситуации Куртуа
Не порадовал Лунина. Анчелотти рассказал о ситуации Куртуа
01.03.2024, 14:29 6
Футбол
Почеттино учтет? Легенда Арсенала нашел Мудрику оптимальную позицию на поле
Почеттино учтет? Легенда Арсенала нашел Мудрику оптимальную позицию на поле
29.02.2024, 21:20 7
Футбол
Ужасная ошибка голкипера. ЛНЗ вырвал победу у Полесья
Ужасная ошибка голкипера. ЛНЗ вырвал победу у Полесья
01.03.2024, 20:00 47
Футбол
Тяжелая победа. Женская сборная Украины по гандболу еле одолела Израиль
Тяжелая победа. Женская сборная Украины по гандболу еле одолела Израиль
29.02.2024, 23:07 7
Другие виды
ВИДЕО. Украинец дебютировал за МЮ U-21 и забил гол. Его ждут в сборной
ВИДЕО. Украинец дебютировал за МЮ U-21 и забил гол. Его ждут в сборной
02.03.2024, 07:56
Футбол
Сабо предположил, что скандал в матче Александрия – Шахтер был спланирован
Сабо предположил, что скандал в матче Александрия – Шахтер был спланирован
01.03.2024, 09:50 2
Футбол
ВИДЕО. Как вратарь Полесья подарил победу ЛНЗ
ВИДЕО. Как вратарь Полесья подарил победу ЛНЗ
01.03.2024, 20:29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем