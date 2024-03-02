У кого 9.7? Стала известна оценка Миколенко за фиаско против Вест Хэма

В субботу, 2 марта, состоялся матч 27-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Эвертон» и «Вест Хэм».

Игра прошла в Ливерпуль на стадионе «Гудисон Парк». Гости торжествовали со счетом 3:1.

Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко традиционно сыграл в стартовом составе и провел полный матч. За свое выступление украинец получил от статистического портала WhoScored оценку 6.1 балл.

Главным героем матча стал вратарь «Вест Хэма» Альфонс Ареоля, совершивший 11 сейвов и отразивший пенальти. WhoScored оценил француза в 9.7 балла.

Оценки матча Эвертон – Вест Хэм от WhoScored