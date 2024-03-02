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  4. У кого 9.7? Стала известна оценка Миколенко за фиаско против Вест Хэма
Англия
02 марта 2024, 20:00 |
934
1

У кого 9.7? Стала известна оценка Миколенко за фиаско против Вест Хэма

Лондонцы победили «Эвертон» со счетом 3:1

02 марта 2024, 20:00 |
934
1
У кого 9.7? Стала известна оценка Миколенко за фиаско против Вест Хэма
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В субботу, 2 марта, состоялся матч 27-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Эвертон» и «Вест Хэм».

Игра прошла в Ливерпуль на стадионе «Гудисон Парк». Гости торжествовали со счетом 3:1.

Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко традиционно сыграл в стартовом составе и провел полный матч. За свое выступление украинец получил от статистического портала WhoScored оценку 6.1 балл.

Главным героем матча стал вратарь «Вест Хэма» Альфонс Ареоля, совершивший 11 сейвов и отразивший пенальти. WhoScored оценил француза в 9.7 балла.

Оценки матча Эвертон – Вест Хэм от WhoScored

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WhoScored Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Вест Хэм Эвертон - Вест Хэм Альфонс Ареоля оценки лучший игрок
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Gargantua
игру конечно выиграл Ареоля для Вест Хема.
Эвертон вполне заслужил 3 очка.
обидно, что фатальную ошибку допустил Миколенко. Нельзя в АПЛ уклоняться от удара, тем более защитнику, тем более в своей штрафной, тем более играя за Эвертон у Шона Дайча.
Это удар по репутации для Миколенко. Дайч такого не любит.
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