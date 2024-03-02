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Украина. Премьер лига
02 марта 2024, 18:24 | Обновлено 02 марта 2024, 19:00
1863
2

Стало известно, сколько пропустит капитан Динамо из-за травмы

Виталий Буяльский пропустил матч с «Черноморцем»

02 марта 2024, 18:24 | Обновлено 02 марта 2024, 19:00
1863
2
Стало известно, сколько пропустит капитан Динамо из-за травмы
ФК Динамо. Виталий Буяльский (в центре)

Украинский полузащитник киевского «Динамо» Виталий Буяльский наблюдал за матчем 19-го тура Украинской Премьер-лиги против одесского «Черноморца» (1:0) с трибуны.

У капитана «бело-синих» проблемы с голеностопным суставом правой ноги. По прогнозам врачей, 31-летний украинский полузащитник сможет вернуться на поле через две-три недели.

В нынешнем сезоне на счету Виталия Буяльского семь голов и пять результативных передач в 14 матчах чемпионата Украины по футболу за «Динамо».

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Динамо - Черноморец Виталий Буяльский травма
Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 2
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u6464u
в зв’язку з параноєю , кроти підкинули грошенят Буяльському щоб трошки посидів  на лавці ))) як вам тема , можно  розкручувати )))
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-1
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