Стало известно, сколько пропустит капитан Динамо из-за травмы

Украинский полузащитник киевского «Динамо» Виталий Буяльский наблюдал за матчем 19-го тура Украинской Премьер-лиги против одесского «Черноморца» (1:0) с трибуны.

У капитана «бело-синих» проблемы с голеностопным суставом правой ноги. По прогнозам врачей, 31-летний украинский полузащитник сможет вернуться на поле через две-три недели.

В нынешнем сезоне на счету Виталия Буяльского семь голов и пять результативных передач в 14 матчах чемпионата Украины по футболу за «Динамо».