Украина. Премьер лига02 марта 2024, 18:24 | Обновлено 02 марта 2024, 19:00
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Стало известно, сколько пропустит капитан Динамо из-за травмы
Виталий Буяльский пропустил матч с «Черноморцем»
02 марта 2024, 18:24 | Обновлено 02 марта 2024, 19:00
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Украинский полузащитник киевского «Динамо» Виталий Буяльский наблюдал за матчем 19-го тура Украинской Премьер-лиги против одесского «Черноморца» (1:0) с трибуны.
У капитана «бело-синих» проблемы с голеностопным суставом правой ноги. По прогнозам врачей, 31-летний украинский полузащитник сможет вернуться на поле через две-три недели.
В нынешнем сезоне на счету Виталия Буяльского семь голов и пять результативных передач в 14 матчах чемпионата Украины по футболу за «Динамо».
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Комментарии 2
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в зв’язку з параноєю , кроти підкинули грошенят Буяльському щоб трошки посидів на лавці ))) як вам тема , можно розкручувати )))
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