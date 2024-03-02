Сколько у Мудрика и Ярмолюка? Известны оценки за украинское дерби в АПЛ

В субботу, 2 марта, состоялся матч 27-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Брентфорд» и «Челси».

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Брентфорд Коммьюнити». Матч завершился со счётом 2:2.

Полузащитник «Брентфорда» Егор Яромлюк начал матч в запасе и появился на поле на 87-й минуте – впервые за четыре матча. За свое выступление Ярмолюк получил от статистического портала WhoScored оценку 6.1 балл.

Вингер «Челси» Михаил Мудрик также начал матч в запасе, но вышел на поле на 71-й минуте. WhoScored оценил Мудрика в 6.2 балла.

Главным героем матча стал Мадс Роэрслев, забивший гол и получивший самую высокую оценку за поединок – 8.0 баллов.

Оценки матча Брентфорд – Челси от WhoScored