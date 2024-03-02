Шведский экс-легионер Черноморца перешел в команду-аутсайдер чешской лиги

Бывший центрбек «Черноморца» Дуглас Бергквист перешел в команду-аутсайдер элитарного дивизиона чешского футбола «Карвину».

Швед подписал с «Карвиной» контракт, сроки которого не разглашаются, доставшись клубу на правах свободного агента, в статусе которого пребывал с 1 января.

В «Черноморец» Бергквист перешел в январе 2022 года из «Кальмара» свободным агентом, но из-за полномасштабной фазы российско-украинской войны не сыграл за «моряков» ни одного официального матча.

Летом 2022 года Бергквист ушел в латвийскую «Ригу», а затем также играл за «Ауду» (Латвия) и «Дегерфорс» (Швеция).