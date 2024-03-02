Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шведский экс-легионер Черноморца перешел в команду-аутсайдер чешской лиги
Другие новости
02 марта 2024, 16:05 |
301
0

Шведский экс-легионер Черноморца перешел в команду-аутсайдер чешской лиги

Дуглас Бергквист принял приглашение от «Карвины»

02 марта 2024, 16:05 |
301
0
Шведский экс-легионер Черноморца перешел в команду-аутсайдер чешской лиги
mfkkarvina.cz

Бывший центрбек «Черноморца» Дуглас Бергквист перешел в команду-аутсайдер элитарного дивизиона чешского футбола «Карвину».

Швед подписал с «Карвиной» контракт, сроки которого не разглашаются, доставшись клубу на правах свободного агента, в статусе которого пребывал с 1 января.

В «Черноморец» Бергквист перешел в январе 2022 года из «Кальмара» свободным агентом, но из-за полномасштабной фазы российско-украинской войны не сыграл за «моряков» ни одного официального матча.

Летом 2022 года Бергквист ушел в латвийскую «Ригу», а затем также играл за «Ауду» (Латвия) и «Дегерфорс» (Швеция).

По теме:
6-й раз подряд. Динамо в Киеве обыграло Черноморец
ВИДЕО. Шепелев наказал вратаря Черноморца за детскую ошибку
Что случилось? Стала известна причина отсутствия Буяльского в заявке Динамо
Карвина Черноморец Одесса трансферы чемпионат Чехии по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Минай – Металлист 1925 – 2:0. Долгожданный успех. Видео голов и обзор матча
Футбол | 02 марта 2024, 16:27 0
Минай – Металлист 1925 – 2:0. Долгожданный успех. Видео голов и обзор матча
Минай – Металлист 1925 – 2:0. Долгожданный успех. Видео голов и обзор матча

Закарпатцы одержали первую победу в сезоне

5-ю ракетку мира из рф дисквалифицировали на турнире в Дубае за маты
Теннис | 01 марта 2024, 18:36 9
5-ю ракетку мира из рф дисквалифицировали на турнире в Дубае за маты
5-ю ракетку мира из рф дисквалифицировали на турнире в Дубае за маты

Андрей Рублев лишится призовых и заработанных очков

ВИДЕО. Украинец дебютировал за МЮ U-21 и забил гол. Его ждут в сборной
Футбол | 02.03.2024, 07:56
ВИДЕО. Украинец дебютировал за МЮ U-21 и забил гол. Его ждут в сборной
ВИДЕО. Украинец дебютировал за МЮ U-21 и забил гол. Его ждут в сборной
Жирона: «Мы даже за второе место Ла Лиги не боремся. Финиш в топ-4 – мечта»
Футбол | 01.03.2024, 16:49
Жирона: «Мы даже за второе место Ла Лиги не боремся. Финиш в топ-4 – мечта»
Жирона: «Мы даже за второе место Ла Лиги не боремся. Финиш в топ-4 – мечта»
Сговор или бестолковость: что же произошло в матче Александрия – Шахтер
Футбол | 02.03.2024, 11:39
Сговор или бестолковость: что же произошло в матче Александрия – Шахтер
Сговор или бестолковость: что же произошло в матче Александрия – Шахтер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Как вратарь Полесья подарил победу ЛНЗ
ВИДЕО. Как вратарь Полесья подарил победу ЛНЗ
01.03.2024, 20:29
Футбол
Костюк наказала Павлюченкову и пробилась в полуфинал турнира в Сан-Диего
Костюк наказала Павлюченкову и пробилась в полуфинал турнира в Сан-Диего
02.03.2024, 08:55 16
Теннис
ФОТО. Дисквалифицированный Роналду из спортзала: «Не могу остановиться»
ФОТО. Дисквалифицированный Роналду из спортзала: «Не могу остановиться»
29.02.2024, 20:31
Футбол
Снова будет украинская чемпионка? Известны полуфиналистки турнира в Остине
Снова будет украинская чемпионка? Известны полуфиналистки турнира в Остине
02.03.2024, 07:25
Теннис
ВИДЕО. Финт года. В Гондурасе игрок сделал то, до чего сложно додуматься
ВИДЕО. Финт года. В Гондурасе игрок сделал то, до чего сложно додуматься
01.03.2024, 11:35 12
Футбол
С Костюк, но без Ястремской. Известны все участницы 1/4 финала в Сан-Диего
С Костюк, но без Ястремской. Известны все участницы 1/4 финала в Сан-Диего
01.03.2024, 08:15 1
Теннис
Не порадовал Лунина. Анчелотти рассказал о ситуации Куртуа
Не порадовал Лунина. Анчелотти рассказал о ситуации Куртуа
01.03.2024, 14:29 6
Футбол
Сабо предположил, что скандал в матче Александрия – Шахтер был спланирован
Сабо предположил, что скандал в матче Александрия – Шахтер был спланирован
01.03.2024, 09:50 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем