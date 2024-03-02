Сыграют ли Мудрик и Ярмолюк? Известны составы на матч Брентфорд – Челси

В субботу, 2 марта, состоится матч 27-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брентфорд» и «Челси».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Брентфорд Коммьюнити».

Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на этот матч. Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик начнет матч на скамье для запасных. Егор Ярмолюк также не попал в старт «Брентфорда» и будет ждать своего шанса во втором тайме.

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.