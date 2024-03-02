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Англия
02 марта 2024, 16:04 |
1468
0

Сыграют ли Мудрик и Ярмолюк? Известны составы на матч Брентфорд – Челси

Матч начнется в 17:00

02 марта 2024, 16:04 |
1468
0
Сыграют ли Мудрик и Ярмолюк? Известны составы на матч Брентфорд – Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В субботу, 2 марта, состоится матч 27-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брентфорд» и «Челси».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Брентфорд Коммьюнити».

Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на этот матч. Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик начнет матч на скамье для запасных. Егор Ярмолюк также не попал в старт «Брентфорда» и будет ждать своего шанса во втором тайме.

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

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Михаил Мудрик чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига Челси Егор Ярмолюк стартовые составы
Источник Sport.ua
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