Англия02 марта 2024, 16:04 |
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Сыграют ли Мудрик и Ярмолюк? Известны составы на матч Брентфорд – Челси
Матч начнется в 17:00
02 марта 2024, 16:04 |
1468
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В субботу, 2 марта, состоится матч 27-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брентфорд» и «Челси».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Брентфорд Коммьюнити».
Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на этот матч. Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик начнет матч на скамье для запасных. Егор Ярмолюк также не попал в старт «Брентфорда» и будет ждать своего шанса во втором тайме.
Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.
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