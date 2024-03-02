Марта Костюк – Джессика Пегула. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

3 марта украинская теннисистка Марта Костюк (№34 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 500 в Сан-Диего.

В 1/2 финала шестая сеяная украинка сразится с лидером посева Джессикой Пегулой из США (№5 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на корте Barnes Stadium после матча Наварро – Бултер. Ориентировочное время начала матча – 02:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 3-я встреча теннисисток, украинка пока не выигрывала.

Победительница матча в следующем раунде сыграет с Эммой Наварро (№26 WTA) или Кэти Бултер (№49 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ



ТУРНИРНАЯ СЕТКА