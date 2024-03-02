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  4. Марта Костюк – Джессика Пегула. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
02 марта 2024, 15:24 |
654
0

Марта Костюк – Джессика Пегула. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала в Сан-Диего

02 марта 2024, 15:24 |
654
0
Марта Костюк – Джессика Пегула. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

3 марта украинская теннисистка Марта Костюк (№34 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 500 в Сан-Диего.

В 1/2 финала шестая сеяная украинка сразится с лидером посева Джессикой Пегулой из США (№5 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на корте Barnes Stadium после матча Наварро – Бултер. Ориентировочное время начала матча – 02:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 3-я встреча теннисисток, украинка пока не выигрывала.

Победительница матча в следующем раунде сыграет с Эммой Наварро (№26 WTA) или Кэти Бултер (№49 WTA).

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Источник Sport.ua
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