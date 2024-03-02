Марта Костюк – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала в Сан-Диего
3 марта украинская теннисистка Марта Костюк (№34 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 500 в Сан-Диего.
В 1/2 финала шестая сеяная украинка сразится с лидером посева Джессикой Пегулой из США (№5 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на корте Barnes Stadium после матча Наварро – Бултер. Ориентировочное время начала матча – 02:30 по Киеву.
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Это будет 3-я встреча теннисисток, украинка пока не выигрывала.
Победительница матча в следующем раунде сыграет с Эммой Наварро (№26 WTA) или Кэти Бултер (№49 WTA).
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