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  4. Ангелина Калинина – Ван Сию. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
02 марта 2024, 14:25 |
289
0

Ангелина Калинина – Ван Сию. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала в Остине

02 марта 2024, 14:25 |
289
0
Ангелина Калинина – Ван Сию. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA. Ангелина Калинина

2 марта украинская теннисистка Ангелина Калинина (№35 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 250 в Остине (Техас, США).

В матче 1/2 финала первая сеяная украинка сразится против китаянки Ван Сию (№64 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на центральном корте после матча Михаликова / Викмайер – Гадеки / Николлс. Ориентировочное время начала матча – 22:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 2-я встреча теннисисток, первую встречу украинка проиграла.

Победительница поединка в следующем раунде сыграет с Юань Юэ (№68 WTA) или Анной Каролиной Шмидловой (№76 WTA).

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Источник Sport.ua
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