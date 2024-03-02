Ангелина Калинина – Ван Сию. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

2 марта украинская теннисистка Ангелина Калинина (№35 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 250 в Остине (Техас, США).

В матче 1/2 финала первая сеяная украинка сразится против китаянки Ван Сию (№64 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на центральном корте после матча Михаликова / Викмайер – Гадеки / Николлс. Ориентировочное время начала матча – 22:00 по Киеву.

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Это будет 2-я встреча теннисисток, первую встречу украинка проиграла.

Победительница поединка в следующем раунде сыграет с Юань Юэ (№68 WTA) или Анной Каролиной Шмидловой (№76 WTA).

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