ВИДЕО. Чемпионат U19. Шахтер благодаря пенальти спасся в матче с Кривбассом

В матче 19-го тура чемпионата Украины среди юношеских команд донецкий «Шахтер» принимал в крытом манеже в Счастливом, что под Киевом, криворожский «Кривбасс».

В первом тайме счет открыли гости после точного удару однофамильца полузащитника «Жироны» Антона Цыганкова. После перерыва «Шахтер» смог отыграться благодаря пенальти, реализованному Иваном Лосенко, но вырвать победу за оставшееся время не получилось.

Этот результат не позволил «горнякам» обойти «Динамо» в турнирной таблице – команды разделяет одно очко, но у донецкой команды еще один матч в запасе.

Чемпионат Украины U-19

19-й тур, 2 марта

Шахтер Донецк – Кривбасс Кривой Рог – 1:1

Голы: Лосенко, 61 (пен.) – Цыганков, 37.

Видео матча