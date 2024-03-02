МЮ и Милан хотят переманить 18-летнего центрбека Бока Хуниорс

18-летний центральный защитник аргентинского «Бока Хуниорс» Аарон Ансельмино заинтересовал топ-клубы Европы.

В частности, речь идет об английском «Манчестер Юнайтед» и итальянском «Милане», которые уже обращались в «Боку» и рассматривают возможность предложения.

Примечательно, что 18-летний игрок подписал с клубом контракт до конца 2028-го, с повышением зарплаты и клаусулой в размере 20 млн долларов. При этом «Бока Хуниорс» не собирается удерживать Аарона любой ценой.

Отметим, что в нынешнем сезоне Ансельмино не провел за «Бока Хуниорс» ни одного матча, а всего сыграл за первую команду пять поединков.