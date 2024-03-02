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  4. МЮ и Милан хотят переманить 18-летнего центрбека Бока Хуниорс
Англия
02 марта 2024, 12:44 |
247
0

МЮ и Милан хотят переманить 18-летнего центрбека Бока Хуниорс

Аарон Ансельмино провел за первую команду всего пять матчей

02 марта 2024, 12:44 |
247
0
МЮ и Милан хотят переманить 18-летнего центрбека Бока Хуниорс
Getty Images/Global Images Ukraine. Аарон Ансельмино

18-летний центральный защитник аргентинского «Бока Хуниорс» Аарон Ансельмино заинтересовал топ-клубы Европы.

В частности, речь идет об английском «Манчестер Юнайтед» и итальянском «Милане», которые уже обращались в «Боку» и рассматривают возможность предложения.

Примечательно, что 18-летний игрок подписал с клубом контракт до конца 2028-го, с повышением зарплаты и клаусулой в размере 20 млн долларов. При этом «Бока Хуниорс» не собирается удерживать Аарона любой ценой.

Отметим, что в нынешнем сезоне Ансельмино не провел за «Бока Хуниорс» ни одного матча, а всего сыграл за первую команду пять поединков.

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Бока Хуниорс трансферы Манчестер Юнайтед трансферы АПЛ Милан трансферы Серии A
Источник Tyc Sports
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