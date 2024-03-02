Японский клуб расторг контракт с форвардом, которого перехватил у Динамо
Линкольну Корреа так и не удалось стать звездой в Стране восходящего солнца
Клуб японской Джей-лиги «Виссел Кобе» объявил о досрочном прекращении сотрудничества с 23-летним бразильским центрфорвардом Линкольном Корреа.
Сообщается, что контракт легионера расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Линкольн Корреа выступал за «Виссел Кобе» с января 2021 года с паузой на аренду в «Крузейро», которая состоялась с августа по декабрь 2022 года.
За «Виссел Кобе» Линкольн Корреа провел 41 официальный матч, в которых отличился 8 забитыми мячами.
До трансфера Линкольна в «Виссел Кобе» форвард был на радарах у «Динамо», однако в конечном итоге японцы выиграли конкуренцию за игрока у киевлян.
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