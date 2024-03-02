Японский клуб расторг контракт с форвардом, которого перехватил у Динамо

Клуб японской Джей-лиги «Виссел Кобе» объявил о досрочном прекращении сотрудничества с 23-летним бразильским центрфорвардом Линкольном Корреа.

Сообщается, что контракт легионера расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Линкольн Корреа выступал за «Виссел Кобе» с января 2021 года с паузой на аренду в «Крузейро», которая состоялась с августа по декабрь 2022 года.

За «Виссел Кобе» Линкольн Корреа провел 41 официальный матч, в которых отличился 8 забитыми мячами.

До трансфера Линкольна в «Виссел Кобе» форвард был на радарах у «Динамо», однако в конечном итоге японцы выиграли конкуренцию за игрока у киевлян.