Другие новости02 марта 2024, 11:11 |
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Месси – о 500 млн подписчиках в Instagram: «Спасибо, что всегда рядом»
Аргентинец стал вторым после Роналду, кому удалось достичь этого показателя
02 марта 2024, 11:11 |
164
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Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» аргентинец Лионель Месси похвастался достижением отметки в 500 млн подписчиков в Instagram.
«500 млн подписчиков! Спасибо, что всегда рядом!» – написал Месси под видео, в котором футболист собрал самые популярные свои посты в соцсети.
Напомним, что Лионель стал лишь вторым футболистом, после Криштиану Роналду, кому удалось достичь такого количества подписчиков в Instagram.
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