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02 марта 2024, 11:11 |
164
0

Месси – о 500 млн подписчиках в Instagram: «Спасибо, что всегда рядом»

Аргентинец стал вторым после Роналду, кому удалось достичь этого показателя

02 марта 2024, 11:11 |
164
0
Месси – о 500 млн подписчиках в Instagram: «Спасибо, что всегда рядом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» аргентинец Лионель Месси похвастался достижением отметки в 500 млн подписчиков в Instagram.

«500 млн подписчиков! Спасибо, что всегда рядом!» – написал Месси под видео, в котором футболист собрал самые популярные свои посты в соцсети.

Напомним, что Лионель стал лишь вторым футболистом, после Криштиану Роналду, кому удалось достичь такого количества подписчиков в Instagram.

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Лионель Месси Instagram Криштиану Роналду
Источник Instagram
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