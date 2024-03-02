Месси – о 500 млн подписчиках в Instagram: «Спасибо, что всегда рядом»

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» аргентинец Лионель Месси похвастался достижением отметки в 500 млн подписчиков в Instagram.

«500 млн подписчиков! Спасибо, что всегда рядом!» – написал Месси под видео, в котором футболист собрал самые популярные свои посты в соцсети.

Напомним, что Лионель стал лишь вторым футболистом, после Криштиану Роналду, кому удалось достичь такого количества подписчиков в Instagram.