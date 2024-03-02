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  4. Защитник Манчестер Сити: «Не позволим Клоппу уйти с четырьмя трофеями»
Англия
02 марта 2024, 09:28 |
191
0

Защитник Манчестер Сити: «Не позволим Клоппу уйти с четырьмя трофеями»

Джон Стоунз обещает нелегкую жизнь «Ливерпулю»

02 марта 2024, 09:28 |
191
0
Защитник Манчестер Сити: «Не позволим Клоппу уйти с четырьмя трофеями»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз пообещал, что его команда не позволит «Ливерпулю» завоевать квадрупл в сезоне-2023/2024 — последнем под руководством главного тренера Юргена Клоппа.

Напомним, «Ливерпуль» уже выиграл Кубок английской лиги, а также продолжает претендовать на победу в АПЛ, Кубке Англии и Лиге Европы.

«Ливерпуль» и «Арсенал» поджимают нас, но мы не позволим Юргену Клоппу уйти с четырьмя трофеями», — цитирует Стоунза The Times.

Отметим, что в турнирной таблице АПЛ «горожане» отстают от «мерсисайдцев» на одно очко, также обе команды вышли в четвертьфинал Кубка Англии.

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Джон Стоунз Манчестер Сити Английская Премьер-лига Юрген Клопп Ливерпуль Кубок Англии по футболу
Источник The Times
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