Защитник Манчестер Сити: «Не позволим Клоппу уйти с четырьмя трофеями»

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз пообещал, что его команда не позволит «Ливерпулю» завоевать квадрупл в сезоне-2023/2024 — последнем под руководством главного тренера Юргена Клоппа.

Напомним, «Ливерпуль» уже выиграл Кубок английской лиги, а также продолжает претендовать на победу в АПЛ, Кубке Англии и Лиге Европы.

«Ливерпуль» и «Арсенал» поджимают нас, но мы не позволим Юргену Клоппу уйти с четырьмя трофеями», — цитирует Стоунза The Times.

Отметим, что в турнирной таблице АПЛ «горожане» отстают от «мерсисайдцев» на одно очко, также обе команды вышли в четвертьфинал Кубка Англии.