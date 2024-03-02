Защитник Манчестер Сити: «Не позволим Клоппу уйти с четырьмя трофеями»
Джон Стоунз обещает нелегкую жизнь «Ливерпулю»
Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз пообещал, что его команда не позволит «Ливерпулю» завоевать квадрупл в сезоне-2023/2024 — последнем под руководством главного тренера Юргена Клоппа.
Напомним, «Ливерпуль» уже выиграл Кубок английской лиги, а также продолжает претендовать на победу в АПЛ, Кубке Англии и Лиге Европы.
«Ливерпуль» и «Арсенал» поджимают нас, но мы не позволим Юргену Клоппу уйти с четырьмя трофеями», — цитирует Стоунза The Times.
Отметим, что в турнирной таблице АПЛ «горожане» отстают от «мерсисайдцев» на одно очко, также обе команды вышли в четвертьфинал Кубка Англии.
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