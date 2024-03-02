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Чемпионат мира
02 марта 2024, 07:55 |
73
0

Саудовская Аравия представила заявку на проведение ЧМ-2034

Ближневосточная страна пока является единственным претендентом на Мундиаль

02 марта 2024, 07:55 |
73
0
Саудовская Аравия представила заявку на проведение ЧМ-2034
Getty Images/Global Images Ukraine

Федерация футбола Саудовской Аравии опубликовала официальную заявку на проведение чемпионата мира 2034 года.

«Празднование быстрой трансформации страны, страсти, духа и разнообразия футбола в стране. Заявка Саудовской Аравии на турнир в 2034 году направлена на совместное развитие игры по всей стране и по всему миру», — говорится в сообщении.

В заявке используется слоган «Растем. Вместе». По словам президента Федерации футбола Саудовской Аравии Ясира Аль-Мисехала, слоган «отражает связь между королевством, его народом и мировым футболом».

Отметим, что Саудовская Аравия первой представила свою заявку и пока является единственным официальным претендентом на проведение ЧМ-2034.

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ЧМ-2034 по футболу Саудовская Аравия
Источник The Athletic
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