Саудовская Аравия представила заявку на проведение ЧМ-2034

Федерация футбола Саудовской Аравии опубликовала официальную заявку на проведение чемпионата мира 2034 года.

«Празднование быстрой трансформации страны, страсти, духа и разнообразия футбола в стране. Заявка Саудовской Аравии на турнир в 2034 году направлена на совместное развитие игры по всей стране и по всему миру», — говорится в сообщении.

В заявке используется слоган «Растем. Вместе». По словам президента Федерации футбола Саудовской Аравии Ясира Аль-Мисехала, слоган «отражает связь между королевством, его народом и мировым футболом».

Отметим, что Саудовская Аравия первой представила свою заявку и пока является единственным официальным претендентом на проведение ЧМ-2034.