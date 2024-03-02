Саудовская Аравия представила заявку на проведение ЧМ-2034
Ближневосточная страна пока является единственным претендентом на Мундиаль
Федерация футбола Саудовской Аравии опубликовала официальную заявку на проведение чемпионата мира 2034 года.
«Празднование быстрой трансформации страны, страсти, духа и разнообразия футбола в стране. Заявка Саудовской Аравии на турнир в 2034 году направлена на совместное развитие игры по всей стране и по всему миру», — говорится в сообщении.
В заявке используется слоган «Растем. Вместе». По словам президента Федерации футбола Саудовской Аравии Ясира Аль-Мисехала, слоган «отражает связь между королевством, его народом и мировым футболом».
Отметим, что Саудовская Аравия первой представила свою заявку и пока является единственным официальным претендентом на проведение ЧМ-2034.
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