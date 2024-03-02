Украина. Премьер лига02 марта 2024, 03:05 | Обновлено 02 марта 2024, 03:31
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ВИДЕО. Шахтер потренировался на Арене Львов. Будет важный матч с Кривбассом
Игра между «Шахтером» и «Кривбассом» состоится во Львове 3 марта в 18:00
02 марта 2024, 03:05 | Обновлено 02 марта 2024, 03:31
76
0
Донецкий «Шахтер» продолжает подготовку к центральному матчу 19-го тура УПЛ с «Кривбассом».
После обеда 29 марта «горняки» отправились во Львов, куда прибыли поздно вечером.
1 марта оранжево-черные провели тренировку на «Арене Львов».
Матч «Шахтер» и "Кривбассом» состоится во Львове на «Арене Львов» 3 марта в 18:00.
ВИДЕО. Шахтер потренировался на Арене Львов. Будет важный матч с Кривбассом
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