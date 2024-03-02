Донецкий «Шахтер» продолжает подготовку к центральному матчу 19-го тура УПЛ с «Кривбассом».

После обеда 29 марта «горняки» отправились во Львов, куда прибыли поздно вечером.

1 марта оранжево-черные провели тренировку на «Арене Львов».

Матч «Шахтер» и "Кривбассом» состоится во Львове на «Арене Львов» 3 марта в 18:00.

ВИДЕО. Шахтер потренировался на Арене Львов. Будет важный матч с Кривбассом