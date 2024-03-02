Украина. Премьер лига02 марта 2024, 02:41 | Обновлено 02 марта 2024, 03:16
57
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Динамо менее чем за сутки продало все билеты на матч с Черноморцем
Клуб получил разрешение на проведение игры в присутствии 1800 зрителей
02 марта 2024, 02:41 | Обновлено 02 марта 2024, 03:16
57
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2 марта на стадионе «Динамо» им. Лобановского состоится домашний матч бело-синих, который пройдет при присутствии болельщиков на трибунах.
Клуб получил разрешение от военной администрации города на проведение игры в присутствии 1800 зрителей.
Билеты поступили в свободные продажи и были реализованы менее чем за сутки. В клубе ожидаются настоящая домашняя атмосфера на трибунах стадиона «Динамо».
Матч 19-го тура УПЛ между «Динамо» и «Черноморцем» начнется 2 марта в 15:30.
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