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Украина. Премьер лига
02 марта 2024, 02:41 | Обновлено 02 марта 2024, 03:16
57
0

Динамо менее чем за сутки продало все билеты на матч с Черноморцем

Клуб получил разрешение на проведение игры в присутствии 1800 зрителей

02 марта 2024, 02:41 | Обновлено 02 марта 2024, 03:16
57
0
Динамо менее чем за сутки продало все билеты на матч с Черноморцем
ФК Динамо

2 марта на стадионе «Динамо» им. Лобановского состоится домашний матч бело-синих, который пройдет при присутствии болельщиков на трибунах.

Клуб получил разрешение от военной администрации города на проведение игры в присутствии 1800 зрителей.

Билеты поступили в свободные продажи и были реализованы менее чем за сутки. В клубе ожидаются настоящая домашняя атмосфера на трибунах стадиона «Динамо».

Матч 19-го тура УПЛ между «Динамо» и «Черноморцем» начнется 2 марта в 15:30.

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Динамо Киев Черноморец Одесса Динамо - Черноморец чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига билеты зрители
Источник ФК Динамо Киев
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