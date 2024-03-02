Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 марта
Другие новости
02 марта 2024, 01:57 |
9
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 марта

Важные события во всех видах спорта

02 марта 2024, 01:57 |
9
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 марта
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Во вторник, 2 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

17:00 Брентфорд – Челси

Favbet 3.19 – 3.99 – 2.22

17:00 Ноттингем Форест – Ливерпуль

Favbet 5.75 – 4.78 – 1.58

17:00 Эвертон – Вест Хэм

Favbet 2.11 – 3.78 – 3.62

22:00 Валенсия – Реал Мадрид

Favbet 5.70 – 4.06 – 1.69

ТЕННИС

22:00 Ангелина Калинина – Ван Сию

Favbet 1.87 – 1.93

По теме:
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 марта
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 февраля
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 февраля
прогнозы букмекеров FavBet главные матчи дня Фаворит дня Ставка от Фавбет
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

5-ю ракетку мира из рф дисквалифицировали на турнире в Дубае за маты
Теннис | 01 марта 2024, 18:36 4
5-ю ракетку мира из рф дисквалифицировали на турнире в Дубае за маты
5-ю ракетку мира из рф дисквалифицировали на турнире в Дубае за маты

Андрей Рублев лишится призовых и заработанных очков

Тренер нашел Мудрику новую позицию и доволен игрой украинца
Футбол | 01 марта 2024, 17:15 12
Тренер нашел Мудрику новую позицию и доволен игрой украинца
Тренер нашел Мудрику новую позицию и доволен игрой украинца

Продолжится ли эксперимент с 10-м номером на поле?

Жена игрока сборной Аргентины хочет продать его золотую медаль ЧМ-2022
Футбол | 01.03.2024, 01:25
Жена игрока сборной Аргентины хочет продать его золотую медаль ЧМ-2022
Жена игрока сборной Аргентины хочет продать его золотую медаль ЧМ-2022
Анчелотти разозлился на вратаря Реала. Карло хочет, чтобы он покинул клуб
Футбол | 01.03.2024, 07:32
Анчелотти разозлился на вратаря Реала. Карло хочет, чтобы он покинул клуб
Анчелотти разозлился на вратаря Реала. Карло хочет, чтобы он покинул клуб
У Реала есть предложение по Лунину от богатого клуба. Сколько предлагают?
Футбол | 02.03.2024, 00:02
У Реала есть предложение по Лунину от богатого клуба. Сколько предлагают?
У Реала есть предложение по Лунину от богатого клуба. Сколько предлагают?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Милевский жестко ответил Алиеву. У бывших игроков Динамо конфликт
Милевский жестко ответил Алиеву. У бывших игроков Динамо конфликт
29.02.2024, 11:29 10
Футбол
Мудрик крутой фразой объяснил свое празднование гола в Кубке Англии
Мудрик крутой фразой объяснил свое празднование гола в Кубке Англии
29.02.2024, 02:20 12
Футбол
«Должна быть логика». Британские СМИ не могут понять игру Мудрика
«Должна быть логика». Британские СМИ не могут понять игру Мудрика
29.02.2024, 10:38 25
Футбол
Когда техника не спасает. Резонансные технические поражения в истории УПЛ
Когда техника не спасает. Резонансные технические поражения в истории УПЛ
29.02.2024, 08:15 107
Футбол
ВИДЕО. Финт года. В Гондурасе игрок сделал то, до чего сложно додуматься
ВИДЕО. Финт года. В Гондурасе игрок сделал то, до чего сложно додуматься
01.03.2024, 11:35 11
Футбол
Тотальная катастрофа. За что получил пожизненное экс-тренер сборной Китая
Тотальная катастрофа. За что получил пожизненное экс-тренер сборной Китая
29.02.2024, 09:00 13
Футбол
Определен возможный соперник Усика в случае победы над Фьюри
Определен возможный соперник Усика в случае победы над Фьюри
29.02.2024, 09:48 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем