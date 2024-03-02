ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 марта

Во вторник, 2 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

17:00 Брентфорд – Челси

3.19 – 3.99 – 2.22

17:00 Ноттингем Форест – Ливерпуль

5.75 – 4.78 – 1.58

17:00 Эвертон – Вест Хэм

2.11 – 3.78 – 3.62

22:00 Валенсия – Реал Мадрид

5.70 – 4.06 – 1.69

ТЕННИС

22:00 Ангелина Калинина – Ван Сию

1.87 – 1.93