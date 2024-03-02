Другие новости02 марта 2024, 01:57 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 марта
Важные события во всех видах спорта
02 марта 2024, 01:57 |
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Во вторник, 2 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
17:00 Брентфорд – Челси
17:00 Ноттингем Форест – Ливерпуль
17:00 Эвертон – Вест Хэм
22:00 Валенсия – Реал Мадрид
ТЕННИС
22:00 Ангелина Калинина – Ван Сию
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